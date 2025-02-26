За інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, результати епідеміологічного моніторингу за грипом, ГРВІ та COVID-19 за минулий тиждень показують:

Захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні 7 днів склала 687,3 випадки на 100 тисяч населення (захворіло 7000 осіб), що перевищує епідемічний поріг та середній рівень інтенсивності епідемічного процесу на 30,9%.

За минулий тиждень кількість випадків ГРВІ зросла на 14,2% у порівнянні з попереднім тижнем (7000 випадків проти 6127). Серед хворих 57,8% (4044 особи) – діти до 18 років, з них 67% (2709 осіб) – школярі.

Кількість госпіталізованих також зросла – 239 осіб проти 170 минулого тижня (+40,6%). Серед госпіталізованих 148 дітей (61,9%).

Зафіксовано 10 випадків COVID-19 (на 11,1% більше, ніж минулого тижня). Летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано.

Через високу захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 окремі класи у 22 школах області переведені на дистанційне навчання, а 13 закладів закрилися повністю (Заліщицька, Бережанська, Почаївська, Лопушненська, Зборівська, Золотниківська, Великоберезовицька, Лановецька, Збаразька ТГ).

Як відрізнити грип, COVID-19 та застуду?

Завідувачка амбулаторії ЗПСМ №14 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР, сімейна лікарка Надія Кернична пояснює, що ці хвороби викликаються різними вірусами, але мають схожі симптоми. Основні відмінності:

✅ COVID-19 – спричинений коронавірусом, вражає легені. Симптоми можуть змінюватися залежно від штаму, тяжкості перебігу та стадії хвороби. Найпоширеніші симптоми: підвищення температури (37-37,5°C), сухий кашель, втома, біль у горлі, головний біль, закладений ніс, порушення нюху та смаку, озноб, діарея.

✅ Грип – респіраторне захворювання, викликане вірусом грипу, має гострий початок. Симптоми: висока температура (38°C і вище), ломота в тілі, сильна втома, головний біль, сухий кашель. Рідко викликає втрату нюху або смаку.

✅ Застуда (ГРВІ) – викликається різними вірусами, найчастіше риновірусами. Проявляється поступово. Симптоми: чхання, нежить, біль у горлі, закладеність носа, м’язові болі. Рідко супроводжується високою температурою.

Якщо з’явилися такі симптоми, як задишка, біль у грудях, сповільнений пульс, низький тиск, кровохаркання, порушення свідомості, слід негайно звернутися до лікаря.

Як знизити ризик зараження?

🔹 Регулярно мити руки та користуватися антисептиком.

🔹 Уникати скупчень людей та тісних контактів.

🔹 Провітрювати приміщення та використовувати зволожувач повітря.

🔹 Дотримуватися здорового способу життя: збалансоване харчування, сон, фізична активність.

Вакцинація – надійний спосіб захисту

💉 COVID-19: важливо пройти повний курс щеплення. Через 5 місяців після первинної вакцинації слід зробити бустерну дозу. Вакцинація безкоштовна у сімейного лікаря.

💉 Грип: вакцинація рекомендована щорічно. Актуальні вакцини доступні в аптеках.

💉 Пневмококова інфекція: пневмококи викликають бронхіти, пневмонії, отити. Вакцинація рекомендована для дорослих і дітей від 6 тижнів.

Придбати вакцини від грипу чи пневмококової інфекції можна в аптеках, а щеплення зробити у сімейного лікаря.

Дбайте про своє здоров’я та не відкладайте звернення до лікаря при перших симптомах хвороби!