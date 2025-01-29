Допоможемо Ярині Гереті: донька видатного тернополянина потребує підтримки

У доньки відомого українського історика, археолога та громадського діяча Ігоря Герети – Ярини Герети – стався інсульт та параліч. Про це повідомила Наталія Орищак у соцмережі Facebook.

Ярина Ігорівна багато років працювала в Тернопільській обласній школі мистецтв ім. І. Герети, присвятивши своє життя культурі та освіті.



Наразі жінка потребує дороговартісного лікування та реабілітації. Рідні та друзі звертаються до всіх небайдужих із проханням про допомогу.



Реквізити для допомоги:

Картка доньки Ярини – Ольги Герети (Миколаїв Ольга):

4149 4998 0189 6729



Кожна гривня має значення! Допоможімо разом!