Поліцейський Степан Іваніцький, який воював на сході, готовий повернутися до служби після реабілітації

Поліцейський Степан Іваніцький, який пройшов фронт у складі стрілецького батальйону, після поранення готується повернутися до служби на свою попередню посаду. Сьогодні він проходить лікування та реабілітацію. Попереду — відновлення на посаді інспектора з дотримання прав людини в ізоляторі тимчасового тримання в Теребовлі.



Степан Іваніцький служить у поліції з 2006 року. Починав поліцейським ІТТ у Гусятині, згодом продовжив службу в Чорткові. У 2022 році — поїхав у складі зведеного загону на Харківщину, а у 2024 році Степан приєднався до стрілецького батальйону, де служив у вогневому взводі. На війні довелося опанувати гранатомет MK-19, а згодом — 120-міліметровий міномет. Його роль у підрозділі — споряджати боєприпаси та подавати їх.



«Моя робота була споряджаючим. Я закручував зривники, додавав порох, передавав міну заряджаючому… На позиції – це командна робота. Я повинен знати роботу і споряджаючого, і заряджаючого, і наводчика. Там кожен має знати функції іншого. Якщо когось поранять — маєш бути готовий замінити», — розповідає він.



Під час одного з бойових виходів під Торецьком по позиції, де перебував Іваніцький, вдарили касетні боєприпаси й чоловік отримав поранення. Сьогодні він проходить лікування, а далі — реабілітація та військово-лікарська комісія. Проте вже зараз колеги чекають його назад — на звичному місці роботи.



“Степан до переходу в Стрілецький працював у нас на атестованій посаді. І ми зараз його чекаємо назад, і теж він буде працювати на атестованій посаді інспектором з дотримання прав людини ізолятора тимчасового тримання №3 міста Теребовлі”, – стверджує начальник відділу організації діяльності ІТТ та моніторингу дії з затриманими ГУНП в Тернопільській області Володимир Голод.



У Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області запровадили проєкт професійної реадаптації. Його мета — допомогти поліцейським, які повертаються з бойових завдань, адаптуватися до мирної служби. Це передбачає повернення на знайомі посади, підтримку з боку колег і керівництва, поступову реінтеграцію.



“Тернопільщина – одна з перших, де започаткували такий захід. Це повернення атестованих поліцейських на атестовані посади. Поліцейські після отримання поранення в зоні бойових дій проходять лікування. Після лікування вони проходять курс реабілітації, після чого повертаються у свої підрозділи, де несли службу. Звичайно, в цьому випадку йдеться поліцейським цим на зустріч. Полегшений графік, більше уваги з боку керівництва, що допомагає повернутися до звичного несення служби”, – каже заступник начальника управління-начальник відділу підтримки УГІ ГУНП в Тернопільській області поліції Ковальчук Микола.



Степан працюватиме інспектором з дотримання прав людини в ІТТ, а це – опитування затриманих, контроль за дотриманням прав, фіксацію тілесних ушкоджень, надання адвоката. Поліцейський знає цю роботу до деталей і, попри фронт та поранення, готовий повернутися.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/pislia-poranennia-ta-reabilitatsii-politseiskyi-stepan-ivanitskyi-planuie-povernutysia-na-sluzhbu?v=689340e74a276&fbclid=IwY2xjawMAMYpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFrTVc0emE5aWJ4TWxwU1FZAR70-k_ctMUmuBXHOhXjkG2F6eCZEiWU3x0hrwK4rG0D3lQV8D2TxFDvq9VKig_aem_g9-iIm_zL4mrf55BnQSpJQ

