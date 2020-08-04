Понад 55% коштів на Тернопільщині для боротьби з COVID-19 піде на медобладнання

Найбільше коштів у Тернопільській області процедурою звітування для боротьби з COVID-19 витратять на медобладнання – понад 55%. Також вирізняється сума закупівель фармацевтичної продукції, тобто ліків – понад 12%, прилади для перевірки фізичних характеристик (термометри та аналізатори для лабораторій) – ще 5% і приблизно 4,5% – на різноманітні засоби дезінфекції.

Про це стало відомо з тексту «Наші гроші. Львів» «COVID-19: Куди пішли «коронавірусні» гроші в Тернопільській області» за результататом аналізу закупівель у березні-червні цього року.

Загалом найбільшим в області був 9-мільйонний договір на постачання апаратів для штучної вентиляції легень для Бази спеціального медичного постачання, який в подальшому довелося розірвати. Так, База спеціального медичного постачання ще в березні підписала договір з ТОВ «Медгарант» на 10 апаратів V8600 за понад 9 млн грн. Але через два місяці його розірвала через те, що постачальник не зміг їх поставити. Гроші за апарати не сплачували.

Загалом в області розірвали 11 договорів, з яких у чотирьох випадках це сталося через технічні помилки. Угоду на постачання двох апаратів ШВЛ також розірвала Монастириська центральна районна лікарня, яка у березні зробила замовлення на модель V8600 у тієї ж компанії і навіть оплатила його повністю. Однак його розірвали. Власник компанії «Медгарант» Олександр Островський розповів, що передоплату лікарні повернули.

«Тоді проблема полягала у загально-світовій кризі. Відвантаження в Україну здійснювалося за залишковим принципом. Це зараз у нас на складі є продукція. А тому ми не встигли поставити замовлення вчасно. Монастириській лікарні пропонували альтернативу, але вони тоді вже домовились українським виробником», – розповів він.