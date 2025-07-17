19:34 | 17.07.2025
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Вода з колонок-качалок: де в Тернополі можна набрати воду під час відключення

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У зв’язку з аварією на колекторі, тернополяни, які залишилися без централізованого водопостачання, можуть скористатися колонками-качалками та бюветами. На балансі КП «Тернопільводоканал» знаходяться 65 трубчастих колодязів (колонок-качалок), з яких станом на липень 2025 року в місті працюють 56.

Із розташуванням колонок-качалок і місць колективного водорозбору (бюветів) можна ознайомитись за допомогою інтерактивної карти в додатку «е-Тернопіль».

Пам’ятайте, що набирання води з глибоких свердловин потребує фізичної витривалості – на одне повне відро може знадобитися до 70 натискань, а інколи й більше, якщо колонка-качалка не використовується часто. Тому варто запастися терпінням.

Крім того, спеціалісти лабораторії хіміко-бактеріологічного контролю питної води регулярно перевіряють воду з колонок на безпеку. Однак перед вживанням її все ж рекомендується прокип’ятити.

Про несправність трубчастих колодязів можна повідомляти диспетчерам аварійної служби за телефонами: (0352) 51-97-58 або +38(050) 437-43-53.

Перелік діючих колонок-качалок станом на липень 2025:

  1. Вул. Бережанська, 7

  2. Вул. Бережанська, 55

  3. Вул. Білецька, 19

  4. Вул. Броварна, 10

  5. Вул. Бродівська, 6

  6. Вул. Валова, 7

  7. Вул. Городня, 1

  8. Вул. Гребінки, 12

  9. Вул. Грушевського, 9

  10. Вул. Гнатюка, 20

  11. Вул. Дружби, 1

  12. Вул. Дружби, 6

  13. Вул. Збаразька, 3-5

  14. Вул. Злуки, 55

  15. Вул. Золотогірська, 8

  16. Вул. Квітова, 17

  17. Вул. Квітова, 12

  18. Вул. Київська, 11

  19. Вул. Коновальця, 20

  20. Вул. Корольова, 8

  21. Вул. Купчинського, 14

  22. Вул. Героїв Крут, 11

  23. Вул. Кульчицької, 9

  24. Вул. Куток, 16

  25. Вул. Л. Українки, 33

  26. Вул. Лозовецька, 4

  27. Вул. Лучаковського, 10

  28. Вул. Мазепи, 5

  29. Вул. Микулинецька, 48

  30. Вул. Молодіжна, 14

  31. Вул. Мостова, 13

  32. Вул. Новий Світ, 1

  33. Вул. Над Яром, 8

  34. Вул. Нечая, 29

  35. Вул. Нечая, 4

  36. Вул. Опільського, 12

  37. Вул. Острозького, 45

  38. Вул. Захисників України, 5

  39. Вул. Просвіти, 23

  40. Вул. К. Савури, 7

  41. Вул. Стадникової, 19

  42. Вул. Садова, 18

  43. Вул. Стуса, 6

  44. Вул. Тернопільська, 2

  45. Вул. Тернопільська, 54

  46. Вул. Тарнавського, 2

  47. Вул. Фестивальна, 20

  48. Вул. Хліборобна, 30

  49. Вул. Патріарха Любомира Гузара, 1

  50. Вул. Патріарха Любомира Гузара, 15

  51. Вул. Чернівецька, 13

  52. Вул. Яблунева, 3

  53. Вул. Чумацька, 25

  54. Вул. 15-те квітня, 5

  55. Вул. 15-те квітня, 27

  56. Вул. 15-те квітня, 45-47

Перелік діючих бюветів станом на липень 2025:

    1. Бульв. Данила Галицького

    2. Вул. Пилипа Орлика

    3. Бульв. Пантелеймона Куліша

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