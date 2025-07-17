Вода з колонок-качалок: де в Тернополі можна набрати воду під час відключення

У зв’язку з аварією на колекторі, тернополяни, які залишилися без централізованого водопостачання, можуть скористатися колонками-качалками та бюветами. На балансі КП «Тернопільводоканал» знаходяться 65 трубчастих колодязів (колонок-качалок), з яких станом на липень 2025 року в місті працюють 56.

Із розташуванням колонок-качалок і місць колективного водорозбору (бюветів) можна ознайомитись за допомогою інтерактивної карти в додатку «е-Тернопіль».

Пам’ятайте, що набирання води з глибоких свердловин потребує фізичної витривалості – на одне повне відро може знадобитися до 70 натискань, а інколи й більше, якщо колонка-качалка не використовується часто. Тому варто запастися терпінням.

Крім того, спеціалісти лабораторії хіміко-бактеріологічного контролю питної води регулярно перевіряють воду з колонок на безпеку. Однак перед вживанням її все ж рекомендується прокип’ятити.

Про несправність трубчастих колодязів можна повідомляти диспетчерам аварійної служби за телефонами: (0352) 51-97-58 або +38(050) 437-43-53.

Перелік діючих колонок-качалок станом на липень 2025:

Вул. Бережанська, 7 Вул. Бережанська, 55 Вул. Білецька, 19 Вул. Броварна, 10 Вул. Бродівська, 6 Вул. Валова, 7 Вул. Городня, 1 Вул. Гребінки, 12 Вул. Грушевського, 9 Вул. Гнатюка, 20 Вул. Дружби, 1 Вул. Дружби, 6 Вул. Збаразька, 3-5 Вул. Злуки, 55 Вул. Золотогірська, 8 Вул. Квітова, 17 Вул. Квітова, 12 Вул. Київська, 11 Вул. Коновальця, 20 Вул. Корольова, 8 Вул. Купчинського, 14 Вул. Героїв Крут, 11 Вул. Кульчицької, 9 Вул. Куток, 16 Вул. Л. Українки, 33 Вул. Лозовецька, 4 Вул. Лучаковського, 10 Вул. Мазепи, 5 Вул. Микулинецька, 48 Вул. Молодіжна, 14 Вул. Мостова, 13 Вул. Новий Світ, 1 Вул. Над Яром, 8 Вул. Нечая, 29 Вул. Нечая, 4 Вул. Опільського, 12 Вул. Острозького, 45 Вул. Захисників України, 5 Вул. Просвіти, 23 Вул. К. Савури, 7 Вул. Стадникової, 19 Вул. Садова, 18 Вул. Стуса, 6 Вул. Тернопільська, 2 Вул. Тернопільська, 54 Вул. Тарнавського, 2 Вул. Фестивальна, 20 Вул. Хліборобна, 30 Вул. Патріарха Любомира Гузара, 1 Вул. Патріарха Любомира Гузара, 15 Вул. Чернівецька, 13 Вул. Яблунева, 3 Вул. Чумацька, 25 Вул. 15-те квітня, 5 Вул. 15-те квітня, 27 Вул. 15-те квітня, 45-47

Перелік діючих бюветів станом на липень 2025:

Бульв. Данила Галицького Вул. Пилипа Орлика Бульв. Пантелеймона Куліша