Вода з колонок-качалок: де в Тернополі можна набрати воду під час відключення
У зв’язку з аварією на колекторі, тернополяни, які залишилися без централізованого водопостачання, можуть скористатися колонками-качалками та бюветами. На балансі КП «Тернопільводоканал» знаходяться 65 трубчастих колодязів (колонок-качалок), з яких станом на липень 2025 року в місті працюють 56.
Із розташуванням колонок-качалок і місць колективного водорозбору (бюветів) можна ознайомитись за допомогою інтерактивної карти в додатку «е-Тернопіль».
Пам’ятайте, що набирання води з глибоких свердловин потребує фізичної витривалості – на одне повне відро може знадобитися до 70 натискань, а інколи й більше, якщо колонка-качалка не використовується часто. Тому варто запастися терпінням.
Крім того, спеціалісти лабораторії хіміко-бактеріологічного контролю питної води регулярно перевіряють воду з колонок на безпеку. Однак перед вживанням її все ж рекомендується прокип’ятити.
Про несправність трубчастих колодязів можна повідомляти диспетчерам аварійної служби за телефонами: (0352) 51-97-58 або +38(050) 437-43-53.
Перелік діючих колонок-качалок станом на липень 2025:
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Вул. Бережанська, 7
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Вул. Бережанська, 55
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Вул. Білецька, 19
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Вул. Броварна, 10
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Вул. Бродівська, 6
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Вул. Валова, 7
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Вул. Городня, 1
-
Вул. Гребінки, 12
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Вул. Грушевського, 9
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Вул. Гнатюка, 20
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Вул. Дружби, 1
-
Вул. Дружби, 6
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Вул. Збаразька, 3-5
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Вул. Злуки, 55
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Вул. Золотогірська, 8
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Вул. Квітова, 17
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Вул. Квітова, 12
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Вул. Київська, 11
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Вул. Коновальця, 20
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Вул. Корольова, 8
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Вул. Купчинського, 14
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Вул. Героїв Крут, 11
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Вул. Кульчицької, 9
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Вул. Куток, 16
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Вул. Л. Українки, 33
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Вул. Лозовецька, 4
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Вул. Лучаковського, 10
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Вул. Мазепи, 5
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Вул. Микулинецька, 48
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Вул. Молодіжна, 14
-
Вул. Мостова, 13
-
Вул. Новий Світ, 1
-
Вул. Над Яром, 8
-
Вул. Нечая, 29
-
Вул. Нечая, 4
-
Вул. Опільського, 12
-
Вул. Острозького, 45
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Вул. Захисників України, 5
-
Вул. Просвіти, 23
-
Вул. К. Савури, 7
-
Вул. Стадникової, 19
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Вул. Садова, 18
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Вул. Стуса, 6
-
Вул. Тернопільська, 2
-
Вул. Тернопільська, 54
-
Вул. Тарнавського, 2
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Вул. Фестивальна, 20
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Вул. Хліборобна, 30
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Вул. Патріарха Любомира Гузара, 1
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Вул. Патріарха Любомира Гузара, 15
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Вул. Чернівецька, 13
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Вул. Яблунева, 3
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Вул. Чумацька, 25
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Вул. 15-те квітня, 5
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Вул. 15-те квітня, 27
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Вул. 15-те квітня, 45-47
Перелік діючих бюветів станом на липень 2025:
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Бульв. Данила Галицького
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Вул. Пилипа Орлика
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Бульв. Пантелеймона Куліша
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