У приміщенні Копичинецької виправної колонії планують розмістити військову частину

Станом на сьогодні колонія не функціонує. Здійснюються лише охорона об’єкта. Про це повідомляють у тернопільській ОДА.

Натомість матеріально-технічна база збережена відмінно. Це 8 га території, яка включає кілька будівель, стрільбище, чотири свердловини.

Свого часу в Копичинецькій колонії утримували 1860 ув’язнених та працювало 560 чоловік. Щомісяця в колонії вироблялося продукції на 4 млн. грн. Це деталі до комбайнів, копачі, перемотували трансформатори, по кооперації з «Ватрою» складали світильники, шили рукавиці та спецодяг, били тару. Нині керівництво громади ініціює розміщення на цій території військової частини.