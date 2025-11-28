Тернопіль: Потрібна допомога у очищенні пошкоджених квартир на вул. 15 квітня, 31

Голова правління ОСББ Сергій Лупак звернувся до тернополян через Фейсбук з проханням про допомогу.

Зокрема, йдеться про необхідність вивезення речей, які мешканці виносили з пошкоджених квартир на сходові майданчики. За словами Сергія Лупака, потрібно очистити територію від цих предметів, а також надати допомогу тим, хто може заходити до згорілих помешкань.

Для тих, хто готовий допомогти, на місці буде Катерина Євстахівна, яка координуватиме роботу. Учасникам, які не бояться заходити в згорілі приміщення, будуть надані респіратори, а також необхідні рукавички та інструкції.

Сергій Лупак попросив усіх, хто має можливість долучитися до очищення пошкоджених квартир, написати йому в особисті повідомлення для організації роботи.

Підтримка мешканців та волонтерів вітається, адже очищення від залишків майна і ремонти в таких умовах потребують багато зусиль.