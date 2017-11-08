Герої серед нас, – як на Івачівському ставі рятували двох рибалок



29 жовтня на Івачівському ставі ледь не трапилася непоправна трагедія. Двоє молодих чоловіків рибалили на човні та через велику хвилю мало не втопилися.

Першим людей, які топилися, побачив молодий рятівник Юрій Єгоров. Хлопець здалека помітив човен, який повністю поглинула вода. Після цього він побіг за допомогою до тата.

— Я стояв біля своєї машини, — розповідає Василь Єгоров. — Прибіг син і каже, що топиться лодка. Неподалік був мій батько.

— Човен не перекинувся, його накрило хвилею, — сказав Юрій Єгоров. — Я швидко заскочили в лодку і поплив назустріч до потопаючого човна. Хвиля була дуже сильною, мене самого могло перекинути.

Василь Єгоров коли побачив, що судно батька зносить вітром, сів в інше і теж поплив.

Юрій Єгоров таки добрався до чоловіків, які тонули. Один з них схопився за борт, інший був на відстані трьох метрів, кілька разів зникав під крижаною водою. Сам триматися за борт човна він вже не міг, Юрій зловив його за руку. Незабаром на іншому човні підплив і син рятівника. Разом вони витягнули потерпілих з води.

На березі чоловікам надали першу допомогу, дали сухий одяг і допомогли зігрітися. Потім приїхали МНС-ники і “швидка”, аби перевірити їхній стан здоров’я. Від госпіталізації вони відмовилися.

Станом на 6 листопада ц.р., з початку року на водоймах Тернопільщини загинули 49 осіб, з них – 8 неповнолітніх.