На Тернопільщині начальника Управління Держпраці покарали за корупцію

Керівника підрозділу Управління Держпраці у Тернопільській області притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення

Постанова Тернопільського міськрайонного суду, якою колишнього начальника відділу Управління Держпраці у Тернопільській області визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за неповідомлення про конфлікт інтересів та вчинення дій й прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (ч. 1, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП), залишена в силі в результаті апеляційного перегляду.

Нагадаємо, посадовець взяв участь у засіданні та прийнятті рішення, в тому числі і стосовно себе, регіональною комісією з перевірки знань інспекторів праці у Тернопільській області, що становило його приватний інтерес.

Завдяки позиції прокурорів обласної прокуратури Тернопільським міськрайонним судом накладено на винну особу стягнення у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, порушник не лише сплатить штраф, але і буде внесений у Реєстр корупціонерів.