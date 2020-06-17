На Тернопільщині “труситимуть” автостанції та перевізників

Спеціальна робоча група перевірить роботу автостанцій і перевізників на Тернопільщині.

Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш підписав розпорядження «Про утворення обласної робочої групи з питань функціонування ринку пасажирських перевезень».

Згідно з документом, робочій групі доручено розробити план заходів щодо боротьби з нелегальними перевезеннями пасажирів автомобільним транспортом в області; забезпечити організацію та координацію роботи із здійснення постійних рейдових перевірок на предмет виявлення нелегальних перевезень, у тому числі й під виглядом нерегулярних пасажирських перевезень.

«Робоча група має сформувати список місць проведення рейдових перевірок на предмет виявлення здійснення нелегальних перевезень, у тому числі й під виглядом нерегулярних пасажирських перевезень. А також – забезпечувати ротацію членів робочої групи для проведення рейдових перевірок на предмет виявлення факту здійснення нелегальних перевезень, у тому числі й під виглядом нерегулярних пасажирських перевезень», – йдеться в документі.