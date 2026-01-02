Початок нового року для рятувальників Тернопільщини минув без святкових пауз

Ще одна трагічна пожежа сталася о 20:14 у селі Вимислівка Козівської громади. Загорівся житловий будинок, вогонь знищив дерев’яні конструкції та речі домашнього вжитку. Рятувальники не допустили поширення полум’я на сусідні оселі та врятували п’ять будівель, однак життя власниці, на жаль, не вдалося зберегти.