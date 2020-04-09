Посвячені паски від їмості можна буде купити в Тернополі

Паски, випечені їмостю Марією Дутчак та посвячені отцем Романом, можна буде придбати у Тернополі впродовж 16 та 17 квітня. За виручені кошти придбають маски із підвищеним рівнем захисту для лікарів.

Про це йдеться на Інстаграм-сторінці ініціативної групи @coronavires.ternopil:

“Дорогі друзі! Панує думка, що затишок у кожній оселі залежить насамперед від жінки, – зазначила Марія Дутчак. – У нашій сім’ї ми все робимо разом. У складний час карантину активно спілкуємось, читаємо книги, дивимось пізнавальні фільми. Уже все перескладали, вікна помили, випробували різні рецепти страв. Але наша родина не може стояти осторонь, коли весь світ бореться з пандемією. Молимось за лікарів, за хворих. Схиляємося перед мужністю лікарів, які щоденно йдуть на роботу, рятують найдорогоцінніше – життя людей!У зв’язку з цим народилась ідея, яку підтримала ініціативна група @coronavires.ternopil: «Придбай паску ~ купимо маску!». За виручені кошти придбаємо маски із підвищеним рівнем захисту і передамо лікарям.

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Пропонуємо смачну Паску, яка спечена з молитвою та благословенням, із продуктів високого ґатунку. До складу, окрім традиційних компонентів, входять родзинки, журавлина, чорний шоколад. Паска має дуже м’яку середину завдяки використанню жовтків з домашніх яєць та натурального вершкового масла! Рецепт паски досконалий, випробуваний упродовж кількох років. ⠀

Обов‘язкове передзамовлення! Кількість цих пасок обмежена!

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Маєте можливість долучитися до цієї ідеї, замовивши паску за номером: 0677738534 (вайбер) – Марія.

Доставка 16.04 і 17.04 за Вашою адресою”.

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