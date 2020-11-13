11 листопада відбулося підсумкове засідання Номінаційного комітету, на якому були затверджені та офіційно оголошені проєкти – переможці «Громадського бюджету 2021» Тернопільської міської територіальної громади.

Відповідно до результатів голосування, під час якого 27377 активних жителів громади сумарно віддали 40752 голосів за обрані ініціативи, переможцями визначено 7 великих та 16 малих проєктів «Громадського бюджету 2021». На реалізацію цих проєктів у наступному році буде спрямовано 15,7 млн грн з місцевого бюджету.

Перелік великих проєктів-переможців, які будуть реалізовані у 2021 році:

№77 «Молодіжний коворкінг центр Креативний простір «Аляска»»;

№63 «Живемо спортивно»;

№9 «Легкоатлетичний стадіон з футбольним полем»;

№75 Благоустрій території Тернопільської ЗОШ №10 «Шкільне подвір’я»;

№78 Безпечна дорога до знань;

№20 Капітальний ремонт волейбольного поля;

№1 «Комплексна модернізація території прилеглої до шкіл 26-27 для зайняття різними видами спорту»;

Перелік малих проєктів-переможців, які будуть реалізовані у 2021 році:

№72 «Новий освітній простір для громади «Кінотеатр просто неба»»;

№49 «Перший сучасний спортивно-відпочинковий комплекс у мікрорайоні «Канада» на території Тернопільської ЗОШ №23»;

№16 «Капітальний ремонт гімнастичного спорядження «Здорові діти»»;

№42 «Спортивний майданчик «Доступна фізкультура»»;

№76 «Майданчик для настільного футболу в школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука»;

№84 «Освітньо-інформаційний простір (вул. Чорновола, 14)»;

№128 «Креативний простір для освіти та дозвілля поряд з 26 та 27 школою»;

№40 «Відпочинковий простір «Територія мистецтв»»;

№89 «Створення спортивно ігрового майданчику «Маленька розминка»»;

№22 «Оновлення спортивно-оздоровчого комплексу на території ЗОШ № 11 м.Тернополя».

№35 «Облаштування навчально-розвиваючої мистецької локації на свіжому повітрі Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич»»;

№55 «Дитячий майданчик для дітей різного віку по вул. Лесі Українки 27,29,35»;

№15 «Освітлення вулиці Ю .Словацького»;

№104 «Проект створення спортивно-реабілітаційного центру для учасників АТО/ООС та членів їх сімей “Дім Ветерана»;

№108 «Газифікація, опалення та благоустрій території центру стерилізації та притулку тимчасового утримання безпритульних тварин»;

№100 «Добрі друзі» – мультифункціональний майданчик для домашніх тварин у парку «Топільче».