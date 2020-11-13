Проєкти-переможці «Громадського бюджету 2021» Тернопільської міської територіальної громади
11 листопада відбулося підсумкове засідання Номінаційного комітету, на якому були затверджені та офіційно оголошені проєкти – переможці «Громадського бюджету 2021» Тернопільської міської територіальної громади.
Відповідно до результатів голосування, під час якого 27377 активних жителів громади сумарно віддали 40752 голосів за обрані ініціативи, переможцями визначено 7 великих та 16 малих проєктів «Громадського бюджету 2021». На реалізацію цих проєктів у наступному році буде спрямовано 15,7 млн грн з місцевого бюджету.
Перелік великих проєктів-переможців, які будуть реалізовані у 2021 році:
- №77 «Молодіжний коворкінг центр Креативний простір «Аляска»»;
- №63 «Живемо спортивно»;
- №9 «Легкоатлетичний стадіон з футбольним полем»;
- №75 Благоустрій території Тернопільської ЗОШ №10 «Шкільне подвір’я»;
- №78 Безпечна дорога до знань;
- №20 Капітальний ремонт волейбольного поля;
- №1 «Комплексна модернізація території прилеглої до шкіл 26-27 для зайняття різними видами спорту»;
Перелік малих проєктів-переможців, які будуть реалізовані у 2021 році:
- №72 «Новий освітній простір для громади «Кінотеатр просто неба»»;
- №49 «Перший сучасний спортивно-відпочинковий комплекс у мікрорайоні «Канада» на території Тернопільської ЗОШ №23»;
- №16 «Капітальний ремонт гімнастичного спорядження «Здорові діти»»;
- №42 «Спортивний майданчик «Доступна фізкультура»»;
- №76 «Майданчик для настільного футболу в школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука»;
- №84 «Освітньо-інформаційний простір (вул. Чорновола, 14)»;
- №128 «Креативний простір для освіти та дозвілля поряд з 26 та 27 школою»;
- №40 «Відпочинковий простір «Територія мистецтв»»;
- №89 «Створення спортивно ігрового майданчику «Маленька розминка»»;
- №22 «Оновлення спортивно-оздоровчого комплексу на території ЗОШ № 11 м.Тернополя».
- №35 «Облаштування навчально-розвиваючої мистецької локації на свіжому повітрі Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич»»;
- №55 «Дитячий майданчик для дітей різного віку по вул. Лесі Українки 27,29,35»;
- №15 «Освітлення вулиці Ю .Словацького»;
- №104 «Проект створення спортивно-реабілітаційного центру для учасників АТО/ООС та членів їх сімей “Дім Ветерана»;
- №108 «Газифікація, опалення та благоустрій території центру стерилізації та притулку тимчасового утримання безпритульних тварин»;
- №100 «Добрі друзі» – мультифункціональний майданчик для домашніх тварин у парку «Топільче».