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Проєкти-переможці «Громадського бюджету 2021» Тернопільської міської територіальної громади

Irena 0 Views Прокоментуй!

11 листопада відбулося підсумкове засідання Номінаційного комітету, на якому були затверджені та офіційно оголошені проєкти – переможці «Громадського бюджету 2021» Тернопільської міської територіальної громади.

Відповідно до результатів голосування, під час якого 27377 активних жителів громади  сумарно віддали 40752 голосів за обрані ініціативи, переможцями визначено 7 великих та 16 малих проєктів «Громадського бюджету 2021». На реалізацію цих проєктів у наступному році буде спрямовано 15,7 млн грн з місцевого бюджету.

Перелік великих проєктів-переможців, які будуть реалізовані у 2021 році:

  • №77 «Молодіжний коворкінг центр Креативний простір «Аляска»»;
  • №63 «Живемо спортивно»;
  • №9 «Легкоатлетичний стадіон з футбольним полем»;
  • №75 Благоустрій території Тернопільської ЗОШ №10 «Шкільне подвір’я»;
  • №78 Безпечна дорога до знань;
  • №20 Капітальний ремонт волейбольного поля;
  • №1 «Комплексна модернізація території прилеглої до шкіл 26-27 для зайняття різними видами спорту»;

Перелік малих проєктів-переможців, які будуть реалізовані у 2021 році:

  • №72 «Новий освітній простір для громади «Кінотеатр просто неба»»;
  • №49 «Перший сучасний спортивно-відпочинковий комплекс у мікрорайоні «Канада» на території Тернопільської ЗОШ №23»;
  • №16 «Капітальний ремонт гімнастичного спорядження «Здорові діти»»;
  • №42 «Спортивний майданчик «Доступна фізкультура»»;
  • №76 «Майданчик для настільного футболу в школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука»;
  • №84 «Освітньо-інформаційний простір (вул. Чорновола, 14)»;
  • №128 «Креативний простір для освіти та дозвілля поряд з 26 та 27 школою»;
  • №40 «Відпочинковий простір «Територія мистецтв»»;
  • №89 «Створення спортивно ігрового майданчику «Маленька розминка»»; 
  • №22 «Оновлення спортивно-оздоровчого комплексу на території ЗОШ № 11 м.Тернополя».
  • №35 «Облаштування навчально-розвиваючої мистецької локації на свіжому повітрі Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич»»;
  • №55 «Дитячий майданчик для дітей різного віку по вул. Лесі Українки 27,29,35»;
  • №15 «Освітлення вулиці Ю .Словацького»;
  • №104 «Проект створення спортивно-реабілітаційного центру для учасників АТО/ООС та членів їх сімей “Дім Ветерана»;
  • №108 «Газифікація, опалення  та благоустрій території центру стерилізації та притулку тимчасового утримання безпритульних тварин»;
  • №100 «Добрі друзі» – мультифункціональний майданчик  для домашніх тварин у парку «Топільче».

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