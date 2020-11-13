Чортківська міська рада переходить на систему електронного документообігу

Сьогодні весь світ живе онлайн. Послуги, сервіси, документи, покупки, робота – майже все сьогодні у мережі. Зараз бути онлайн – це необхідність, особливо коли це стосується якості роботи органів місцевого самоврядування та комунікації людей із владою. Саме тому фраза «напишіть заяву» повинна поступово назавжди зникнути із вжитку. Задля цього Чортківська міська рада активно зайнялась впровадженням системи електронного документообігу.

Що змінюється для людей? Не потрібно безпосередньо йти до будівлі міської ради задля вирішення ряду питань чи написання заяв. Те саме можна зробити дистанційно – онлайн. Для прикладу, будь-яке звернення, котре стосується вирішення соціально-побутових, житлово-комунальних чи інших запитань, можна залишити за посиланням – https://www.chortkivmr.gov.ua/elektronna-pryjmalnya/ . Натомість відповідь у передбачений законодавством термін ви теж отримаємо у вигляді електронного листа. Також нагадуємо, що звернення можна залишати і через мобільний додаток «Чортків smart».

Електронний документообіг має ряд суттєвих переваг – скорочення термінів виготовлення документів, зменшення помилок через можливість візуального контролю, зрештою – це велика економія паперу. Поняття «документ» не зникає, але змінюються форми і методи його складання і використання у процесах управління.

«Система електронного документообігу – це можливість для Чортківської міської ради перейти на нову, більш якісну форму внутрішньої роботи. Забезпечити, насамперед, прозорість та оперативність у роботі з документами. Система також цікава тим, що в ній є модуль організації нарад, модуль проектної роботи працівників міської ради тощо. Звичайно ж, нам потрібен тестовий період для переходу з однієї системи на іншу», – розповів міський голова Чорткова Володимир Шматько.

Також великим плюсом електронного документообігу є можливість відстежувати всі дії працівників міської ради з електронним документом: ким і коли він створений, підписаний, кому відправлений, які зміни вносилися в процесі. Тож більше немає випадків втрати документів – все зберігається в кабінеті користувача в сервісі.