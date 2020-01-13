Раніше судимий тернополянин поцупив телефон у нового знайомого

Зловмисник скористався тим, що потерпілий заснув і непомітно витягнув з його кишені мобільний телефон. Чужий засіб зв’язку продав на ринку, а гроші витратив на власні потреби.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 27-річного жителя обласного центру. Він розповів, що у нього викрали мобільний телефон вартістю майже сім тисяч гривень. У протиправному потерпілий запідозрив чоловіка, з яким напередодні познайомився.

Оперативники розшукали зловмисника. Ним виявився 39-річний житель обласного центру. Він вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – був неодноразово судимий за майнові злочини.

Триває досудове розслідування, розпочате за статтею 185 ККУ – крадіжка.

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