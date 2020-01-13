Двоє мешканців Скалата намагалися вкрасти з супермаркету в Тернополі продукти

Злочинний дует спіймали працівники поліції Тернополя. Двоє мешканців міста Скалат намагалися винести з супермаркету продукти.

Про злочинні дії двох невідомих поліцейським повідомили охоронці закладу. Підозрілі чоловіки деякий час вивчали асортимент продукції магазину, а потім взявши до рук алкоголь і продукти втекти повз касу. Один зі зловмисників навіть не намагався сховати крадене. Злочинний план не вдався, їх на виході з торгового центру затримали охоронці та викликали поліцію.

Виїздом на місце події поліцейські з’ясували, що горе-грабіжники – мешканці Підволочиського району. Один з них вже неодноразово притягувався до відповідальності за магазинні крадіжки. Останні його протиправні дії ще розглядаються судом, а підозрюваний й далі взявся криміналити. У підмогу взяв знайомого.

Дії одного учасника злочинного дуету правоохоронці кваліфікували як крадіжку, іншого – грабіж згідно статтей 185 та 186 ККУ. Слідчі дії тривають.