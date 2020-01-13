Тернопільська бібліотека започаткувала цікаву соціальну акцію “Читацький квиток у дарунок”

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці започатковано постійну бібліотечну соціальну акцію «Читацький квиток у дарунок», яка проводиться в межах всесвітнього соціального руху «Відкриті долоні».

Мета акції – забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів всіх верств населення, в т. ч. незахищених, підвищення соціальної активності спроможних громадян, інтересу влади до бібліотеки як до інституту поширення книги і читання, створення позитивного іміджу бібліотеки, збереження стійкого інтересу до читання.

Девіз всесвітнього соціального руху «Відкриті долоні» – «Віддай, якщо можеш. Прийми, якщо хочеш!»

Суть акції полягає у тому, що дарувальник може придбати читацький квиток у касі бібліотеки і залишити його для того, хто не в змозі оплатити його сам.

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