15:32 | 13.01.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільська бібліотека започаткувала цікаву соціальну акцію “Читацький квиток у дарунок”

Irena 1 Views Прокоментуй!

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У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці  започатковано постійну бібліотечну соціальну акцію «Читацький квиток у дарунок»,  яка проводиться в межах всесвітнього соціального руху «Відкриті долоні».

Мета акції – забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів всіх верств населення, в т. ч.  незахищених,  підвищення соціальної активності спроможних громадян,  інтересу влади до бібліотеки  як до інституту поширення книги і читання, створення позитивного іміджу бібліотеки, збереження стійкого інтересу до читання.

Девіз всесвітнього соціального руху  «Відкриті долоні» – «Віддай, якщо можеш. Прийми, якщо хочеш!»

Суть акції полягає у тому, що дарувальник може придбати читацький квиток у касі бібліотеки і  залишити його для того, хто не в змозі оплатити його сам.

http://library.te.ua/

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