Ранок 13 липня: в Україні – 612 нових випадків коронавірусу, з них на Тернопільщині – 29

Станом на 13 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2260 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2066 випадків – дорослі, 194 випадки – діти), з них 34 летальних. Видужало 1415 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1599, з яких 384 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 18 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1215 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 38 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 532 (134 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 21 (6 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 18 (14 одужало);

– Бучацький район – 100 (85 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 67 (23 одужало);

– Заліщицький район – 62 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 113 (65 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 19 (5 одужало);

– Козівський район – 67 (59 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 432 (370 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 114 (42 одужало);

– Монастириський район – 212 (193 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 16 (7 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 23 (17 одужало);

– Тернопільський район – 148 (90 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 103 (69 одужало);

– Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних). За попередню добу:

✅видужало 24 особи

✅проведено 350 досліджень методом ПЛР.

✅підтверджено 29 випадків зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (13 осіб) ⭕️Бережанський район (1 особа):

• м. Бережани – 1 ⭕️Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 2 ⭕️Тернопільський район (1 особа):

• с. Біла– 1 ⭕️Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1 ⭕️Теребовлянський район (3 особи):

• с. Ласківці – 3 ⭕️Підволочиськмй район (1 особа):

• с. Старий Скалат – 1 ⭕️Монастириський район (2 особи):

• с. Горигляди – 2 ⭕️Шумський район (2 особи):

• с. Сураж – 1

• с. Руська Гута – 1 ⭕️Гусятинський район (3 особи):

• с. Вигода – 2

• м. Копичинці – 1