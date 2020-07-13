Ранок 13 липня: в Україні – 612 нових випадків коронавірусу, з них на Тернопільщині – 29
Станом на 13 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2260 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2066 випадків – дорослі, 194 випадки – діти), з них 34 летальних. Видужало 1415 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1599, з яких 384 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 18 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1215 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 38 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 532 (134 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 21 (6 одужало, 1 летальний);
– Борщівський район – 18 (14 одужало);
– Бучацький район – 100 (85 одужало, 2 летальних);
– Гусятинський район – 67 (23 одужало);
– Заліщицький район – 62 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 113 (65 одужало, 1 летальний);
– Зборівський район – 19 (5 одужало);
– Козівський район – 67 (59 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 432 (370 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 114 (42 одужало);
– Монастириський район – 212 (193 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 16 (7 одужало);
– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);
– Теребовлянський район – 23 (17 одужало);
– Тернопільський район – 148 (90 одужало, 1 летальний);
– Чортківський район – 103 (69 одужало);
– Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 24 особи
✅проведено 350 досліджень методом ПЛР.
✅підтверджено 29 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (13 осіб)
⭕️Бережанський район (1 особа):
• м. Бережани – 1
⭕️Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 2
⭕️Тернопільський район (1 особа):
• с. Біла– 1
⭕️Кременецький район (1 особа):
• м. Кременець – 1
⭕️Теребовлянський район (3 особи):
• с. Ласківці – 3
⭕️Підволочиськмй район (1 особа):
• с. Старий Скалат – 1
⭕️Монастириський район (2 особи):
• с. Горигляди – 2
⭕️Шумський район (2 особи):
• с. Сураж – 1
• с. Руська Гута – 1
⭕️Гусятинський район (3 особи):
• с. Вигода – 2
• м. Копичинці – 1