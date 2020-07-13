Порошенко на “розтяжці”. Боюся, щоб на ній не опинилася вся країна, — Петро Ландяк
У соцмережах зараз жваво обговорюють злив начебто розмови президента Росії Володимира Путіна з тодішнім президентом України Петром Порошенком.
Запис оприлюднив 9 липня у Facebook народний депутат Андрій Деркач.
Розмова датується 30 квітня 2015 року — за два місяці після запеклих боїв у Дебальцевому.
Цю тему прокоментував і депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк:
- Після телефонних розмов Трампа і Зеленського американські державні органи розпочали широкомастабне розслідування. Справа ледь не завершилась імпічментом Президента США. А що ж такого сказав тоді Трамп? Був лише певний невеликий шантаж Володимира Зеленського. І якщо б ідентично поступив наш президент – то це було б сприйнято максимум, як маленький грішок, і навіть не гріх…
Але американське законодавство такого не допускає.
Тепер про інше. Вкрай важливе. Як має поставитись українська влада до оприлюднених Андрієм Деркачем ніби-то розмова Порошенка з Путіним? Може, не звертати уваги? Ні, не має влада такого права! Бо це надто серйозна ситуація. Українці повинні знати, чи була така фамільярна розмова, яку в оприлюдненій тональності можуть вести дуже близькі люди, а не керівники ворогуючих країн. Натомість українці почули відверте підлабузництво колишнього президента.
То була така розмова чи ні?
Аби це з`ясувати, в процес має обов`язково втрутитись нинішній президент Володимир Зеленський. На мою думку, це вкрай важливо для того, щоб українська влада змогла очиститись перед своїм народом і світовим товариством. Адже від цього телефонного скандалу репутація нашої країни серйозно постраждала.
І тому ситуацію потрібно рятувати.
ЯКЩО ЦЕ ФЕЙК – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЄ ПОНЕСТИ АНДРІЙ ДЕРКАЧ. ЯКЩО ПРАВДА – ТОДІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО!
Лише знайшовши ІСТИНУ, якою б вона не була – українська влада зможе показати, чи вона СПРОМОЖНА захищати власні національні інтереси та власний народ.
Адже якщо ВСЕ ЗАВИСНЕ і НЕ БУДЕ РОЗКРИТЕ за своєю суттю, то – як на Україну будуть дивитись у світі? Тоді не лише Порошенко буде на «розтяжці», а на «розтяжці» зависне вся Україна. Бо хто захоче говорити з українською владою і тепер, і в майбутньому, коли розмови за участю її керівників оприлюднюються. Навіть ті, які ведуться тет-а-тет. Зараз це люди активно обговорюють і чекають на відповідь від влади.
Тому Зеленський має діяти невідкладно.
І часу для цих дій є дуже мало…