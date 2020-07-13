Порошенко на “розтяжці”. Боюся, щоб на ній не опинилася вся країна, — Петро Ландяк

онодавство такого не допускає.

Тепер про інше. Вкрай важливе. Як має поставитись українська влада до оприлюднених Андрієм Деркачем ніби-то розмова Порошенка з Путіним? Може, не звертати уваги? Ні, не має влада такого права! Бо це надто серйозна ситуація. Українці повинні знати, чи була така фамільярна розмова, яку в оприлюдненій тональності можуть вести дуже близькі люди, а не керівники ворогуючих країн. Натомість українці почули відверте підлабузництво колишнього президента.

То була така розмова чи ні?

Аби це з`ясувати, в процес має обов`язково втрутитись нинішній президент Володимир Зеленський. На мою думку, це вкрай важливо для того, щоб українська влада змогла очиститись перед своїм народом і світовим товариством. Адже від цього телефонного скандалу репутація нашої країни серйозно постраждала.

І тому ситуацію потрібно рятувати.

ЯКЩО ЦЕ ФЕЙК – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЄ ПОНЕСТИ АНДРІЙ ДЕРКАЧ. ЯКЩО ПРАВДА – ТОДІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО!

Лише знайшовши ІСТИНУ, якою б вона не була – українська влада зможе показати, чи вона СПРОМОЖНА захищати власні національні інтереси та власний народ.

Адже якщо ВСЕ ЗАВИСНЕ і НЕ БУДЕ РОЗКРИТЕ за своєю суттю, то – як на Україну будуть дивитись у світі? Тоді не лише Порошенко буде на «розтяжці», а на «розтяжці» зависне вся Україна. Бо хто захоче говорити з українською владою і тепер, і в майбутньому, коли розмови за участю її керівників оприлюднюються. Навіть ті, які ведуться тет-а-тет. Зараз це люди активно обговорюють і чекають на відповідь від влади.

Тому Зеленський має діяти невідкладно.

І часу для цих дій є дуже мало…