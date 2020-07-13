130 білих велетенських грибів назбирав за день Степан Бориславський із Тернопільщини

130 білих велетенських грибів, а це майже понад три десятка кілограмів, назбирав в останній день червня Степан Бориславський із Монастирисьок. Утім, це ще не рекорд, каже чоловік. Торік додому він приносив грибів у рази більше. Але сезон «тихого полювання» – у розпалі, тож у досвідченого грибника попереду ще чимало багатих «уловів».

Такий щедрий урожай грибів пан Степан приніс із Маркового лісу, який знаходиться на межі Монастириського і Підгаєцького районів.

– Востаннє я тут бував років сорок тому, – каже чоловік. – Ліс змінився, а гриби залишилися такими ж, як були (сміється – авт.). Я ще з дитинства ходжу на «тихе полювання». У лісі поблизу рідного села Затурин Бережанського району знав усі грибні місця. Відколи оселився у Монастириській, під час грибного сезону не пропускаю жодного дня, аби не бувати у тутешньому лісі. Я його знаю, як своїх п’ять пальців.

Гриби Степан Степанович зазвичай збирає з третьої, а то й другої години ранку, тож із собою бере кілька ліхтариків. Люди тільки до лісу, а він вже повертається додому з повною торбою грибів.

– Удома їх сушимо і заморожуємо, – розповідає грибник. – Мої домашні господині – дружина, мама і невістка, готують із них розмаїті страви. Я ж найбільше люблю ченахи. Замовляю їх щонеділі. Гриби ніколи не продаю, а з задоволенням роздаю їх родичам і сусідам. Та й для себе чималі запаси роблю. Торік насушив більше ста літрів. І цього року також планую. Бо грибів багато не буває.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Газета “Сільський господар плюс”