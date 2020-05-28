Ранок 28 травня: нові випадки коронавірусу – у трьох районах Тернопільської області

Станом на 28 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1131 випадку діагноз лабораторно підтверджений (1055 випадків – дорослі, 76 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 824 особи.



❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 100 (86 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (13 одужало);

– Бучацький район – 67 (62 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 15 (14 одужало);

– Заліщицький район – 45 (40 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 24 (20 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 385 (173 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (182 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 5 (4 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 14 (14 одужало);

– Тернопільський район – 19 (14 одужало);

– Чортківський район – 53 (51 одужало);

– Шумський район – 136 (97 одужало, 7 летальних).



За попередню добу:

☑️видужало 8 осіб, в тому числі 0 медиків

☑️проведено 319 досліджень

☑️підтверджено вперше 5 випадків зараження вірусом COVID-19

☑️проведено тестування біоматеріалу від 85 осіб методом ІФА. У 10 осіб виявлені антитіла до класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.



🌏Географія поширення нових випадків:



⭕️Бучацький район (1 особа):

• с. Озеряни – 1



⭕️Тернопільський район (2 особи):

• с. Чистилів – 1

• с. Велика Березовиця – 1



⭕️Шумський район (2 особи):

• с. Мала Іловиця – 2

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