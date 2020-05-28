Ранок 28 травня: нові випадки коронавірусу – у трьох районах Тернопільської області
Станом на 28 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1131 випадку діагноз лабораторно підтверджений (1055 випадків – дорослі, 76 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 824 особи.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 100 (86 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (13 одужало);
– Бучацький район – 67 (62 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 15 (14 одужало);
– Заліщицький район – 45 (40 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 24 (20 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 385 (173 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 19 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (182 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 5 (4 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 14 (14 одужало);
– Тернопільський район – 19 (14 одужало);
– Чортківський район – 53 (51 одужало);
– Шумський район – 136 (97 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
☑️видужало 8 осіб, в тому числі 0 медиків
☑️проведено 319 досліджень
☑️підтверджено вперше 5 випадків зараження вірусом COVID-19
☑️проведено тестування біоматеріалу від 85 осіб методом ІФА. У 10 осіб виявлені антитіла до класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️Бучацький район (1 особа):
• с. Озеряни – 1
⭕️Тернопільський район (2 особи):
• с. Чистилів – 1
• с. Велика Березовиця – 1
⭕️Шумський район (2 особи):
• с. Мала Іловиця – 2