У Зборові, Теребовлі та Шумську перевіряють дотримання карантинних обмежень в громадському транспорті

26 травня 2020 року робоча група, створена рішенням місцевої комісії з питань ТЕБ та НС при Зборівській РДА від 12.05.2020р., під керівництвом заступника Зборівського міського голови, спільно з представниками районного управління ГУДПСС в Тернопільській області, провела рейд-перевірку роботи місцевих перевізників, які здійснюють внутрішньорайонні перевезення на маршрутах: Залізці-Зборів, Дітківці-Зборів, Манаїв-Зборів.

Водіям та власникам транспортних засобів вручили рекомендації щодо дотримання карантинних заходів та провели з ними профілактичні бесіди. Зауважимо, у випадках виявлення порушень – представники місцевого відділення Національної Поліції складатимуть відповідні протоколи.

Перевіряють перевізників і у Теребовлі. На виконання Постанови Головного санітарного лікаря України №23 від 21.05.2020 року Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) спеціалісти Теребовлянського районного управління Держпродспоживслужби продовжують перевірку перевізників, які відновлюють роботу з приміських перевезень пасажирів.

Станом на сьогодні в районі діють пасажирські перевезення по маршруту Теребовля-Хмелівка (ПП Ярема І. Д.). Там виявили ряд недоліків, зокрема, відсутність деззасобів. Перевізника зобов’язали виправити ситуацію в найкоротші терміни.

Спеціалісти Шумського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області спільно з представниками райдержадміністрації та Національної поліції також провели комісійні обстеження перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів внутрішньорайонного сполучення.

Наразі сполучення в районі відновили в таких напрямках: Шумськ-Великі Садки, Шумськ-Боложівка, Шумськ-Великі Загайці та Шумськ-Шкроботівка.

При обстеженні спеціалісти виявили, що не у кожному транспорті є розміщена інформація про заходи профілактики коронавірусної інфекції та відсутні пластикові перегородки (бар’єри) між кабіною водія і салону. Перевізники виявлені порушення пообіцяли якнайшвидше усунути.