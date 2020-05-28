Водолази ДСНС розпочали роботи з підготовки акваторії Тернопільського ставу до літнього купального сезону

27 травня фахівці відділення водолазних робіт аварійного-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області розпочали роботи з підготовки до літнього купального сезону акваторії Тернопільського ставу в межах популярного серед мешканців та гостей Тернополя міського пляжу «Циганка».

За зверненням КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль», водолази проводять обстеження дна ставу, чистять його від сміття та сторонніх предметів, виставлять буйки – роблять все необхідне, щоб водойма стала безпечною та придатною для купання.

Про дату відновлення літнього купального сезону у Тернополі буде повідомлено додатково, після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом. На сьогодні «Циганка» – єдине паспортизоване місце для купання в Тернопільській області, де вживаються всі необхідні заходи, аби убезпечити відпочивальників від нещасних випадків на воді. Сайт Управління ДСНС України у Тернопільській області