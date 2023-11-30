На Тернопільщині ветеринар накриміналив на 52 правопорушень

Тернопільський апеляційний суд залишив без змін рішення Козівського районного суду, яким визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності виконувача обов’язків начальника Козівської районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Посадовець, обіймаючи вказану посаду, упродовж 2021-2022 років підписував та подавав начальнику Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області пропозиції про встановлення та виплату собі премії та надбавки за складність та напруженість в роботі, в яких самостійно визначав їх конкретний відсотковий розмір.

Національне агентство з питань запобігання корупції у відповідних рекомендаціях наголошує, що особа не може об`єктивно оцінити власну роботу при внесенні пропозицій щодо розміру премій чи надбавки, між її приватним інтересом та службовими повноваженнями виникає суперечність, яка впливає на об`єктивність при вчиненні зазначених дій, що є реальним конфліктом інтересів.

Стосовно вказаного начальника лікарні ветеринарної медицини складено 52 протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Рішенням районного суду накладено штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення суду набрало законної сили.