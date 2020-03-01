«У найближчій перспективі ТНМУ впроваджуватиме в навчальний процес віртуальну медицину», – Михайло Корда

Тернопільський національний медичний університет з року в рік бере активну участь у міжнародних проєктах, а кількість закордонних партнерів невпинно зростає.

Про впровадження досвіду світової медицини в ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського, та оновлення матеріальної бази говоримо з ректором навчального закладу Михайлом Кордою.

– Михайле Михайловичу, розкажіть про співпрацю університету з іноземними партнерами.

– ТНМУ повсякчас перебуває у постійному динамічному русі. Приємно констатувати, що нам вдається втілити чимало міжнародних проєктів, в яких університет бере активну участь. З року в рік кількість міжнародних партнерів ТНМУ зростає. Наразі наш університет співпрацює з 76 закордонними партнерами. Цього року ми підписали 10 угод про міжнародну співпрацю. До нас приїздять іноземні фахівці, а наші науковці їдуть читати лекції до університетів зарубіжжя, беруть участь у міжнародних форумах. Наш виш надав можливість викладачам багатьох дисциплін пройти стажування в кращих медичних університетах США та країн Євросоюзу.

– Як часто оновлюєте матеріальну базу кафедр?

– Намагаємося це робити постійно, аби студенти могли краще засвоювати теоретичні знання та оволодівати практичними навичками. Завжди восени разом з проректорами відвідуємо всі кафедри університету, вислуховуємо побажання й пропозиції викладачів і впродовж року стараємося їх реалізувати. Ось нещодавно відкрили новозбудований навчальний корпус у нашому центрі симуляційного навчання. З боксом для заїзду «швидкої» та відповідно оснащеним автомобілем, відділом екстреної медичної допомоги (Emergency department), залою для дебрифінгу, лекційною залою, внутрішнім двором, де можна симулювати різні ситуації. Це перший в Україні такий навчальний центр невідкладної допомоги.

– Як використовуєте симуляційний центр у підготовці майбутніх медиків?

– Покладаємо на нього великі надії. Маємо бачення та ідеї, як розширювати центр, облаштовувати, впроваджувати нові методики, щоб поліпшити практичну підготовку студентів, а також розвантажити клінічні бази нашого вишу. Отож з’являться цього рокуі нові навчальні кімнати, симуляційні зали. І надалі активно використовуватимемо симульованих пацієнтів. У цій ролі бачимо наших лікарів-інтернів або ж студентів кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету, з яким вже провели перемовини. Майбутні актори уживатимуться в роль, граючи пацієнтів чи постраждалих у різних надзвичайних ситуаціях. Хочемо запросити до співпраці й реальних хворих, звичайно, з їхньої згоди.

– Як щодо віртуальної медицини, яка зараз у всіх «на слуху»?

– Впровадження в навчальний процес віртуальної медицини, за якою, вважаю, майбутнє, – це ще один важливий напрямок, який продовжуватимемо в найближчій перспективі. Інші університети вже також розпочали освоювати цей напрямок. Отож, аби утримувати першість у цій галузі, маємо активно втілювати в навчальний процес 3D-технології, зокрема, у вивченні анатомії, топографічної анатомії, хірургії. Використання 3D-формату значно поліпшує якість засвоєння матеріалу, тому розширюватимемо пошук відповідних навчальних програм і збільшуватимемо арсенал технологічного обладнання.

– Чи маєте вже напрацювання у напрямку створення університетської клініки?

– Створення університетської клініки – ідея, яка давно витає в повітрі. У нас давно ця ідея на порядку денному, але справа в тому, що й донині не відпрацьовані відповідні механізми та відсутня нормативна законодавча база, щоб такий заклад створити. Ми ж наразі як навчальна установа не можемо надавати медичні послуги та отримувати за це кошти. Але не втрачаємо надії. В процесі продовження медичної реформи, можливо, й знайдуться механізми, коли, приміром, Національна служба здоров’я оплачуватиме медичну послугу, незважаючи, де пацієнт її отримав – в комунальному закладі охорони здоров’я чи університетській клініці. Для цього маємо вже й приміщення, підготували проєкт університетської клініки, останнє слово за державою, яка повинна врегулювати юридичні аспекти цього питання.

Розмову вела Лариса ЛУКАЩУК