Різдвяну шопку почали монтувати на Театральному майдані Тернополя
Вже багато років поспіль традиційною окрасою Тернополя на час зимових свят є Різдвяна шопка, яку встановлюють на Театральному майдані міста.
Сьогодні зранку працівники комунальних служб вже розпочали її спорудження.
Шопка матиме вигляд невеличкого ошатного хлівця, в якому розмістять композицію, що в особах розповідає про диво народження Спасителя.
Роблять це на згадку про те, що, як свідчать Євангелія, Ісус Христос народився у стаєнці в Вифлеємі.
Поруч з вертепом поселять живих овець, які, згідно переказів, зігрівали своїм подихом Богонемовля.
Джерело: Терен