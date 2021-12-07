Різдвяну шопку почали монтувати на Театральному майдані Тернополя

Вже багато років поспіль традиційною окрасою Тернополя на час зимових свят є Різдвяна шопка, яку встановлюють на Театральному майдані міста.

Сьогодні зранку працівники комунальних служб вже розпочали її спорудження.

Шопка матиме вигляд невеличкого ошатного хлівця, в якому розмістять композицію, що в особах розповідає про диво народження Спасителя.

Роблять це на згадку про те, що, як свідчать Євангелія, Ісус Христос народився у стаєнці в Вифлеємі.

Поруч з вертепом поселять живих овець, які, згідно переказів, зігрівали своїм подихом Богонемовля.

Джерело: Терен