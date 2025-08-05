Жителя Зборова судитимуть за незаконну ретрансляцію телеканалів і порушення авторських прав

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Зборова, який обвинувачується у незаконному відтворенні, використанні та розповсюдженні відеопрограм і телеканалів, порушуючи авторські права. За даними слідства, чоловік здійснював продаж спеціальних пристроїв для ретрансляції популярних телеканалів, що завдало матеріальної шкоди на суму 859 300 гривень.

Обвинувачений, володіючи достатнім рівнем технічних та комп’ютерних знань, без необхідних ліцензій та договорів з компаніями ТОВ «ВІЖН МЕДІА» і ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ», несанкціоновано розповсюджував програми відомих телеканалів, серед яких «ТЕТ», «2+2», «УНІАН», «ПлюсПлюс», «Бігуді», «SCTV», «СТБ», «М1», «М2», через спеціальні пристрої. Кожен такий пристрій він продавав за 2 000 грн.

Завдяки цій діяльності чоловік порушив авторські права, завдавши матеріальної шкоди на суму 859 300 гривень зазначеним компаніям, що володіють правами на контент. Справа була розслідувана слідчими поліції.

Тепер справа перейшла до судового розгляду, і обвинуваченому загрожує кримінальна відповідальність відповідно до статей 176, 361-2 Кримінального кодексу України.