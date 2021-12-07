Презервативи, колеса та списані зошити, — активісти розшукали тих, хто засмічував ліси біля Тернополя

Свіжу купу побутових відходів помітили наприкінці листопада у Петриківському лісі. Біля сміття пролягає один з маршрутів, які проклали та промаркували бігуни з клубу «Тернопіль Трейл». Про це повідомляють на сторінці Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля”.

Перед створенням маршруту, бігові активісти вичистили ліс, прибрали всі відходи, які там збирались роками. Тривалий час ліс залишався чистим, та нещодавно хтось вивіз туди побутові відходи, колеса, пляшки з побутової хімії, ящики, непотріб у мішках та списані зошити. Бігуни, які знайшли відходи, припускають, що хтось заїхав туди транспортом і скинув це все, адже купа величезна.

Бігуни та представники громадської організації «Скеля» зібрали докази та вийшли на слід можливого порушника — місцевого жителя. До чоловіка зателефонував керівник ГО «Скеля» Андрій Об’єщик.

— В Петриківському лісі знайшли купу сміття, на нашу думку, залишеного вами. Ми б вас просили те сміття якось прибрати…

— Я розберуся з тим. Я обіцяю, що сміття там більше не буде. Я сміття заберу, сфотографую і можу навіть особисто приїхати до вас, — пообіцяв чоловік активістам по телефону.

Через кілька днів чоловік, як і обіцяв, скинув фото прибраної ділянки. Також територію перевірили бігуни — відходи з лісу забрали.

Інший випадок трапився на прибережній смузі Тернопільського ставу. Неподалік від мосту залишились сліди від автомобіля, а по обидва боки — використані вологі серветки, презервативи, чеки та інший непотріб. Докази, які вдалось зібрати, привели до місцевого священника.

— Сміття метрів 50 від бака, або й більше. Видно, що заїхав автомобіль. Автомобіль стояв, був припаркований і по обидва боки від автомобіля порозкидане сміття. Це вологі серветки, презервативи, — пояснив активіст.

— Це сто відсотків не моє, я там, можливо, і був, але всі ці речі не могли бути мої, бо я священник, — сказав чоловік.

Андрій Об’єщик пояснив, що в купі сміття була річ, за якою визначили й того, хто, ймовірно, його залишив. Після цього священник погодився прибрати, а за кілька днів сміття з того місця і справді зникло.

Активісти кажуть, що часто вдається знайти, хто вивозить до лісу сміття, або залишає купи після святкувань чи розваг. Зазвичай люди не очікують, що хтось їх знайде.

Довідка.

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.