“Утеплення фасадів допоможе вирішити проблему падіння плитки зі старих багатоповерхівок”, – Олексій Станько

На масиві «Аляска» у Тернополі із стін багатоповерхівки обпадає облицювальна керамічна плитка.

Команда Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» має своє бачення того, як вирішити цю проблему.

Голова обласного осередку «Хвилі» Олексій Станько каже, подібна ситуація має місце на багатьох масивах Тернополя.

– У 80-90-х роках багатоповерхівки, які зводили у Тернополі, укладали плиткою. Сьогодні вона обпадає, наражаючи на небезпеку не тільки жителів будинку, а всіх, хто проходить повз. Такий «плиткопад» може вартувати людського життя. Наша команда вже давно пропрацювала стратегію вирішення цієї проблеми, адже «Хвиля» йде на місцеві вибори не просто з критикою та незадоволенням роботою чинної міської влади, а з конкретними ідеями, які ми презентуємо громадянам для оцінки. Тернопіль потребує нових підходів у покращенні якості життя людей, а не тільки бруківки родини мера, – зазначив Олексій Станько.

Представниця «Хвилі» Марія Кушнір каже, утеплення фасаду багатоповерхівки може вирішити одразу дві проблеми.

– Ми пропонуємо провести термомодернізацію будинків. Завдяки утепленню фасаду тернополянам вдасться зекономити на оплаті комунальних послуг, покращити житлові умови, а також уникнути падіння плитки й зробити будівлю безпечною. Це раціональне рішення, яке допоможе заощадити тепло й вирішити комплекс проблем, – пояснила Марія Кушнір.