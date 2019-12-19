Що планують розглянути на сесії міської ради завтра?

У п’ятницю, 20 грудня відбудеться сесія Тернопільської міської ради. У статті ми подаємо короткий огляд проектів, які визначені у порядку денному. Всього 59 питань. Більшість – земельних.

Депутатам запропоновано внести зміни до Програми розвитку пасажирського транспорту на 2018-2019 роки. Загалом, на наступний рік заплановано виділити 210 205, 93 тис.грн. З них 1750 тис.грн на будівництво автомобільної газозаправної станції. Змін зазнали видатки на розвиток тролейбусних ліній. Видатки на реконструкцію ліній зменшено майже вдвічі: заплановану суму 10796 тис. грн зменшено до 5479 тис. грн. Зате на нові тролейбусні лінії у планах виділити 10570 тис. грн. У наступному році запропонували придбати нові автобуси та автобуси для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Для компенсації пільгового проїзду у Програмі закладено 70000 тис. грн.

Невикористані кошти із Програми розвитку велосипедної інфраструктури будуть направлені на її виконання у 2020 році. У новій редакції пропонують підтримати Програму розвитку житлово-комунального господарства, зокрема розділи що стосуються фінансового забезпечення.

До порядку денного включено Програму економічного та соціального розвитку громади на 2020-2021 роки та Бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік. Попередньо, перед затвердженням бюджету 18 грудня пройшли бюджетні слухання, де можна було внести свої пропозиції щодо використання коштів громади на наступний рік.

З метою спрощення процедури поновлення договорів оренди землі, договори термін яких закінчується в період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року будуть поновлені на термін, передбачений попереднім договором. Під дію цього рішення підпадають договори оренди землі, орендарі, яких подали відповідні звернення, належно виконували умови оренди та немають відсутності заборгованості орендної плати. Поновленню не підлягають договори на яких розташовані тимчасові споруди, крім ділянок комунальних підприємств та з ділянок, придбаних на аукціоні.

Земельні питання: проекти рішень без даних та нові квартири

На розгляд винесено проект надання земельної ділянки за адресою вул. Руська,17 ТОВ «СТЕММ» для обслуговування нежитлових приміщень, який розміщений на сайті міської ради ще із літа 2018 року. Раніше ця територія перебувала в оренді “Райфайзен Банк Аваль”.

У проекті щодо відведення земельних ділянок на вулиці Золотогірська для будівництва та обслуговування житлових будинків громадянам не вказано ні адреси, ні кадастрового номеру території, яка все ж таки відводиться, немає і додатку, де можна було б ознайомитись з проектом детальніше. Така ж ситуація із проектом розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул.Академіка В.Гнатюка,, відведенням земельної ділянки за адресою провулок Цегельний, дозволу на будівництво гаража на вулиці Коперника, відведення для гаражів земельних ділянок на вулиці Микулинецька.

На вулиці Галицькій планують будувати багатоквартирні будинки. Принаймні, якщо депутати проголосують за зміну цільового призначення ділянки площею 3, 4486 га. У кадастровій карті України цільове призначення ділянки – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Що з проектів сесія підтримає, а що відхилить- побачимо 20 грудня.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).







Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).