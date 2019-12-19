Під стінами ВРУ депутати Тернопільської облради стали на захист української землі

Під будівлею Верховної Ради України сьогодні, 18 грудня, зібралося кілька сотень мітингувальників, які виступають проти продажу землі сільськогосподарського призначення.

З низкою вимог до столиці приїхали також депутати Тернопільської обласної ради на чолі з головою Віктором Овчаруком. Вони висловили категоричну незгоду щодо спроб запровадження в Україні так званого «ринку землі» та прийняли відповідне звернення до керівництва держави.

Запровадження ринку землі – перший крок до деморалізації Збройних сил України.

Про це у виступі під будівлею Верховної Ради заявив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Сьогодні в Україні – війна, наші Герої захищають рідну землю. Якщо в такий час ми дамо можливість продавати українські території, то це, я вважаю, перший крок до деморалізації Збройних сил України. Ми не можемо торгувати землею, поки не буде встановлено контроль за кордонами Української держави. Нам кажуть: «Українець стане власником на своїй землі». А ви приїдьте до того українця, запитайте, чи може він придбати землю? За такі заробітні плати та пенсії – це неможливо. Нам обіцяють, що з прийняттям ринку землі підніметься економіка. Але стоїть питання, чия економіка? Хіба іноземних держав, але точно не України, – наголосив Віктор Овчарук.

Також голова облради зачитав звернення від депутатського корпусу, яке передали керівництву держави. У ньому депутати виступають проти запровадження в Україні так званого «ринку землі» та пояснюють, що він спрямований на здійснення безсоромного пограбування українців. Також у документі вимагають від Президента України Зеленського В.О. зняти з розгляду Верховної Ради України питання прийняття відповідного законопроекту.

– Події останніх днів засвідчили, що влада на чолі з президентом Зеленським не має наміру дослухатися до думки українського народу і робитиме все можливе для продовження реалізації злочинного задуму руйнації української державності через розпродаж української землі іноземним олігархам. Перш за все, російським, тим самим знищуючи українське селянство. Нехтуючи позицією більшості місцевих рад України, ігноруючи думку більше 70 % населення України, не зважаючи на багаточисленні акції протесту фермерів, аграріїв, політичних партій та громадських організацій, які за останні тижні прокотилися по всій Україні і їх сила продовжує зростати, злочинна влада на чолі з президентом, використовуючи маріонеткову провладну більшість у ВРУ, на цьому тижні зробить спробу проголосувати в другому читання за антиукраїнський злочинний законопроект про запровадження так званого «ринку землі» … Вони відверто та цинічно брешуть про економічний рай та мільярдні інвестиції, які чекають Україну після прийняття грабіжницького закону. Насправді, українське село чекає руйнація, адже іноземні корпорації за безцінь скуплять українську землю, – зачитав Віктор Овчарук.