Сьогодні вакцинацію проти COVID-19 провели лаборантам у Тернополі, які працюють з біологічним матеріалом хворих на коронавірус

❗️Сьогодні вакцинацію проти COVID-19 провели працівникам ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України».

✅25 лютого вакцинацію проведено працівникам вірусологічної лабораторії та лабораторії особливо-небезпечних інфекцій ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», які працюють з біологічним матеріалом хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

✅Серед працівників які вакцинувались були такі, які вже хворіли COVID-19 та такі, що не хворіли.

✅На момент вакцинації усім було проведено температурний скринінг, опитано, щодо наявності протипоказань та хронічних хвороб.

👍Після проведеного щеплення усі працівники почуваються добре, побічних ефектів не виявлено.

🙏🏻Вкотре закликаємо вакцинуватись медиків. Адже, вакцинація – це захист від коронавірусної інфекції.

☝️Додамо, що сьогодні Тернопільська область отримала вакцини Oxford/AstraZeneca від COVID-19. Перша партія містить 16 тис. доз і призначена для імунізації 8 тис. жителів області. Вакцинацію провели вже 40 медикам.

CoviShield – це індійський аналог вакцини AstraZeneca.

Щеплення CoviShield роблять двома дозами у руку.

З інтервалом у 28 днів між першою і другою дозами.

Вакцини AstraZeneca схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я і Європейською агенцією з лікарських засобів (EMA).

Їх дозволили використовувати у понад 50 країн світу, серед яких ЄС, Велика Британія та США.