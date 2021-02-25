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Новини Тернополя 

Сьогодні вакцинацію проти COVID-19 провели лаборантам у Тернополі, які працюють з біологічним матеріалом хворих на коронавірус

Irena 0 Views Прокоментуй!

❗️Сьогодні вакцинацію проти COVID-19 провели працівникам ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України».

✅25 лютого вакцинацію проведено працівникам вірусологічної лабораторії та лабораторії особливо-небезпечних інфекцій ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», які працюють з біологічним матеріалом хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

✅Серед працівників які вакцинувались були такі, які вже хворіли COVID-19 та такі, що не хворіли.

✅На момент вакцинації усім було проведено температурний скринінг, опитано, щодо наявності протипоказань та хронічних хвороб.

👍Після проведеного щеплення усі працівники почуваються добре, побічних ефектів не виявлено.

🙏🏻Вкотре закликаємо вакцинуватись медиків. Адже, вакцинація – це захист від коронавірусної інфекції.

☝️Додамо, що сьогодні Тернопільська область отримала вакцини Oxford/AstraZeneca від COVID-19. Перша партія містить 16 тис. доз і призначена для імунізації 8 тис. жителів області. Вакцинацію провели вже 40 медикам.

CoviShield – це індійський аналог вакцини AstraZeneca.
Щеплення CoviShield роблять двома дозами у руку.
З інтервалом у 28 днів між першою і другою дозами.

Вакцини AstraZeneca схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я і Європейською агенцією з лікарських засобів (EMA).
Їх дозволили використовувати у понад 50 країн світу, серед яких ЄС, Велика Британія та США.

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