Винесли всю їжу і чекали на смерть, – у Тернополі жінки принесли себе в жертву?

У Тернополі знайшли мертвою матір та її дочку, ще одна жінка була вкрай виснаженою, її госпіталізували. Сусід стверджують, що у квартирі жінок знайшли 13 тис. грн, а тому померли вони не через голод, а через секту.

Про це повідомляють “Надзвичайні новини”.

Померлими виявилися 78-річна мати та двоє доньок, одній 55 років, а другій 50. Тіла двох жінок знайшли у їхній квартирі, третя ще була живою, але лікарям не вдалося її врятувати.

Сусіди розповідають, що померлі жінки були відлюдькуватими і ні з ким не товаришували. 55-річна Любов працювала санітаркою у лікарні, а за кілька місяців до смерті звільнилася з роботи.

Те, що ніхто з родини не виходить з квартири, спочатку ніхто не помічав. Згодом одна з жительок багатоквартирного будинку звернула увагу на те, що у дверях постійно лежать рекламні брошури і ніхто їх не забирає.

– А мене що вразило. Я їздила в село переважно. А в нас носять брошурки і у двері закладають. І там закладена була та брошурка. Якщо виходиш, воно впаде. Раз іду – не впало, другий, третій. До двох тижнів те бачу… Іду і завжди думка, що воно чимось повинно закінчитися, – розповіла сусідка Марія Іванівна.

Сусіди викликали поліцію та рятувальників, коли почули сморід з квартири.

Коли рятувальники виламали двері, то побачили на ліжку з тілами матері і сестри напівживу жінку. Це була старша донька, 55-річна Любов.

Її одразу повезли до лікарні. А тіла сестри та матері – у морг, на судово-медичну експертизу. Слідів насильницької смерті не було, а причиною стали голод і спрага.

– Стан її (жінки, яка вижила, – Ред.) розцінювався як вкрай важкий. У неї було порушення у багатьох системах. Були періоди, що вона приходила до свідомості, але не можна сказати, що вона була контактна і адекватна.

Якого генезу було порушення свідомості – чи це було на фоні ураження органів і систем, чи це була якась інша причина, ми сказати не можемо, на жаль, – розповів Роман Наконечний, анестезіолог Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Жінка важила всього 30 кг. Лікарі боролися за її життя п’ять днів, але врятувати не змогли.

Від загадкової смерті цілої родини сусіди просто шоковані. Бо жінки померли не через брак коштів на їжу. Кажуть – у всьому винна секта, членами якої вони були.

– Люди кажуть, що з голоду померли. Я щось сумніваюсь, який голод. Бабка має пенсію, вона щось там заробляла… Вони реально сектанти були, конкретні. Але щоб з голоду померти, то смішно…І друга також за інвалідністю отримувала, там нормальні пенсії. Десь, напевно, віддавали чи забирали, – впевнений сусід Віктор.

Мешканці будинку розповідають, що у квартирі загиблих сусідок дійсно зовсім не було їжі – тільки одна пляшка олії, однак на столі лежало чимало грошей.

– Їсти не було нічого. Тільки одна пляшка олії стояла…Кажуть, навіть гроші знайшли, що були гроші в хаті, десь до 13 тис., – каже сусідка Марія Іванівна.

Також жителі багатоповерхівки пригадують, що у квартиру до родини часто навідувалися дивні гості – жінки, всі як одна, в довгих спідницях і білих хустках.

– Вони якоїсь віри були. Тому що я чула не раз, приходила субота – вони там співали завжди. Там сходились. Але це було вже давніше, не зараз було вже, – пригадує Марія Іванівна.

Рідні загиблих про участь у секті не заперечують, але відмовляються давати коментарі.

– Вони зв’язалися з тим Мунтяном. Тут живе близька родина і сестра одна, друга, і вони затягали їх до себе, до тої віри. Але ніхто із родини не хотів туди іти, бо вони знали, що це за віра, і який результат може бути. Тому що він зомбував усіх, – каже Марія Яриняк, яка знала сім’ю загиблих.

Тепер сусіди впевнені: жінки не просто померли, а цілеспрямовано принесли себе в жертву. До цього, начебто, вони ретельно готувалися. Старша донька звільнилася з роботи, потім вони винесли з квартири всю їжу, зачинилися і тихо чекали на смерть.

– Там знайшли 13 тис. грошей… Очевидно, вони думали помирати, але залишили тих 13 тис., щоб їх похоронили. Це було конкретно сплановано, що вони мають віддати себе Богові. Ніхто їх не зачіпав, не бив, нічого. Це в їх свідомості заклалося те, що їм потрібно померти для Бога, – каже Марія Яриняк.