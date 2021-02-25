Допоможіть своїй дитині стати лідером! У Тернополі розпочався набір в Лабораторію успіху
Мрія усіх батьків, щоб їхня дитина зростала розумною, самостійною, успішною і була щасливою. В сучасному світі надзвичайно важливо розвивати у дітей лідерські якості, формувати їх як особистість, що здатна приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність, мати власну думку та відстоювати її, не дати себе в образу, активно діяти та постійно розвиватися.
Величезну роль у становленні та успішному розвитку дитини відіграють батьки. Психологи виділяють ряд навичок лідерства, які ви можете розвинути у своєї дитини. Ці навички зміцнять її впевненість у собі, озброять необхідними інструментами, за допомогою яких вона буде грамотно приймати власні рішення, зможе не йти за натовпом і не поступатись тиску однолітків.
- Навчіть своїх дітей казати «Так, я можу!», навіть якщо вони не впевнені в цьому. Допоможіть їм налаштовуватися на позитив.
- Навчіть дітей вважати життєві ситуації не проблемами, а завданнями, викликами, які треба прийняти та виконати.
- Поясніть дітям важливість і необхідність не кидати справи на півдорозі та виконувати свої зобов’язання. Лідери та успішні люди ніколи не здаються.
- Навчайте дітей, що робити помилки – це нормально, якщо вчитись на них і не шкодувати вкладених зусиль. Допомагайте їм брати уроки з кожної життєвої ситуації.
- Навчайте дітей докладати максимум власних зусиль і не порівнювати себе з іншими людьми. Допомагайте їм зрозуміти важливість виклику самому собі та щоденного прагнення до досконалості.
- Запишіть свою дитину на психологічний курс «ЛАБОРАТОРІЇ УСПІХУ».
Лабораторія успіху – це якраз те місце, де ваші діти отримають знання, вміння і навички про те, як поводитися в ситуаціях, коли необхідно сказати тверде «ні!», навчаться не робити щось проти своєї волі.
Тренінги Лабораторії успіху базуються на:
- віковій психології,
- арт-терапії,
- теорії лідерства,
- ігровій терапії,
- технології великих психологічних ігор.⠀
На дітей і підлітків чекає дуже насичена і потужна програма! Жодна хвилина не буде витрачена даром! ⠀
Молодші підлітки (9-12 років) сформують навички продуктивного спілкування, навчаться розуміти власні почуття, а також почуття і вчинки інших людей, створюватимуть ситуації успіху для себе та інших учасників групи.
Старші підлітки (13-15 років) розбиратимуть такі важливі поняття, як «життєві цінності», «цінності і цілі», «зони відповідальності», «маски, маніпуляції і впевненість у собі» «як не бути на побігеньках у інших».
По закінченні Лабораторії успіху підлітки стануть набагато успішніше, щасливіше, впевненіше в собі і своїх силах. Це найкраща інвестиція в свою дитину!
Хочете знати більше? Хочете познайомитися з ведучою – психологом Іриною Волошин, переконатися, що такий формат тренінгу підходить для вашої дитини? Переходьте по посиланню http://prominchyky.com.ua/laboratoriia-uspikhu-kurs-vpevnenosti-i-spilkuvannia-dlia-molodshykh-pidlitkiv-9-12-r/ і записуйтеся на безкоштовний демо-тренінг, який відбудеться 6 березня за адресою Хмельницького, 21а (сімейний клуб «Промінчики»).