Допоможіть своїй дитині стати лідером! У Тернополі розпочався набір в Лабораторію успіху

Мрія усіх батьків, щоб їхня дитина зростала розумною, самостійною, успішною і була щасливою. В сучасному світі надзвичайно важливо розвивати у дітей лідерські якості, формувати їх як особистість, що здатна приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність, мати власну думку та відстоювати її, не дати себе в образу, активно діяти та постійно розвиватися.

Величезну роль у становленні та успішному розвитку дитини відіграють батьки. Психологи виділяють ряд навичок лідерства, які ви можете розвинути у своєї дитини. Ці навички зміцнять її впевненість у собі, озброять необхідними інструментами, за допомогою яких вона буде грамотно приймати власні рішення, зможе не йти за натовпом і не поступатись тиску однолітків.

Навчіть своїх дітей казати «Так, я можу!», навіть якщо вони не впевнені в цьому. Допоможіть їм налаштовуватися на позитив.

Навчіть дітей вважати життєві ситуації не проблемами, а завданнями, викликами, які треба прийняти та виконати.

Поясніть дітям важливість і необхідність не кидати справи на півдорозі та виконувати свої зобов’язання. Лідери та успішні люди ніколи не здаються.

Навчайте дітей, що робити помилки – це нормально, якщо вчитись на них і не шкодувати вкладених зусиль. Допомагайте їм брати уроки з кожної життєвої ситуації.

Навчайте дітей докладати максимум власних зусиль і не порівнювати себе з іншими людьми. Допомагайте їм зрозуміти важливість виклику самому собі та щоденного прагнення до досконалості.

Запишіть свою дитину на психологічний курс «ЛАБОРАТОРІЇ УСПІХУ».

Лабораторія успіху – це якраз те місце, де ваші діти отримають знання, вміння і навички про те, як поводитися в ситуаціях, коли необхідно сказати тверде «ні!», навчаться не робити щось проти своєї волі.

Тренінги Лабораторії успіху базуються на:

віковій психології,

арт-терапії,

теорії лідерства,

ігровій терапії,

технології великих психологічних ігор.⠀

На дітей і підлітків чекає дуже насичена і потужна програма! Жодна хвилина не буде витрачена даром! ⠀

Молодші підлітки (9-12 років) сформують навички продуктивного спілкування, навчаться розуміти власні почуття, а також почуття і вчинки інших людей, створюватимуть ситуації успіху для себе та інших учасників групи.

Старші підлітки (13-15 років) розбиратимуть такі важливі поняття, як «життєві цінності», «цінності і цілі», «зони відповідальності», «маски, маніпуляції і впевненість у собі» «як не бути на побігеньках у інших».

По закінченні Лабораторії успіху підлітки стануть набагато успішніше, щасливіше, впевненіше в собі і своїх силах. Це найкраща інвестиція в свою дитину!

Хочете знати більше? Хочете познайомитися з ведучою – психологом Іриною Волошин, переконатися, що такий формат тренінгу підходить для вашої дитини? Переходьте по посиланню http://prominchyky.com.ua/laboratoriia-uspikhu-kurs-vpevnenosti-i-spilkuvannia-dlia-molodshykh-pidlitkiv-9-12-r/ і записуйтеся на безкоштовний демо-тренінг, який відбудеться 6 березня за адресою Хмельницького, 21а (сімейний клуб «Промінчики»).