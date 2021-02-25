На Тернопільщині виставляють на продаж відомий спиртзавод

Фонд держмайна планує продати належний ДП “Укрспирт” Мишковицький спиртзавод зі стартовою ціною 7,29 млн грн. Про це повідомили в регіональному відділенні ФДМ України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Виробничі потужності підприємства розташовані в селі Мишковичі Тернопільського району та у смт Дружба Теребовлянського району. Загальна площа земельних ділянок становить 13,85 га при загальній площі будівель і споруд спиртзаводу в 12,32 тис. кв. м.

Виставлений на продаж актив нараховує 511 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна, в число яких входять адміністративний та виробничі корпуси, спиртосховища, склади, майстерні, градирня, бардосховище. За даними Фонду держмайна, підприємство має всі необхідні комунікації: водопостачання, електропостачання, каналізацію та під’їзні шляхи, а наявне технологічне обладнання знаходиться в задовільному стані.

Регіональне відділення Фонду уточнило, що в грудні 2020 року відбулася приватизація окремого майна Мишковицького спиртзаводу в смт Дружба, де знаходилася база матеріально-технічного постачання підприємства. За результатами аукціону ціна активу виросла більш ніж в 10 разів до 12,82 млн грн.

До речі, на приватизацію держава виставить 41 спиртзавод, що входить в держпідприємство “Укрспирт” і ще 37 заводів, об’єднаних в концерн “Укрспирт”.