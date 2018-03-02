Спотворення історичного середовища, зниження туристичної привабливості, – у Тернополі вирішили боротись з цим

6 березня о 15.00 у приміщенні Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 5, сесійна зала) відбудеться публічна консультація щодо змін правил встановлення вивісок.

Представники громадської організації “Центр UA” спільно з місцевою владою, представниками бізнесу, громадських організації, мешканцями міста та журналістами обговорять проблемні аспекти розміщення вивісок на фасадах будинків міста, що регулюються рішенням міської влади, а також перспективу доопрацювання документу для того, щоб вирішити проблему перенасичення будівель міста хаотично розміщеними вивісками. Їх безсистемне розміщення призводить до пошкоджень та руйнації фасадів будівель, спотворення історичного середовища міста, зниження туристичної привабливості Тернополя.

Питання публічної консультації:

● Яких змін потребує документ, який регулює встановлення вивісок?

● Хто має розробити нові правила?

● Як посилити контроль за незаконно встановленими вивісками?

● Чи готові підприємці міста до приведення вивісок у відповідність?

● У який спосіб збалансувати інтереси підприємців та міської влади у процесі прийняття

остаточного рішення?

● Чи потрібне Тернополю створення єдиного візуального стилю?

ГО “Центр UA” запроваджує практику вирішення місцевих проблем шляхом пошуку оптимальних рішень спільно з громадою. Проведення публічних консультацій з залученням представників різних заінтересованих сторін дозволить місцевій владі розробляти та ухвалювати більш якісні рішення, які будуть зрозумілими і тому підтриманими громадою.