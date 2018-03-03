У центрі Тернополя знову встановлюють світлодіодний тунель. Фотофакт

Сьогодні триває повторний монтаж п’яти світлодіодних арок, які три місяці тому вперше встановили на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Їх намагаються переоснащити для літнього варіанту освітлення.

В управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради хочуть, аби світлодіодний тунель, який став популярним місцем для selfie серед тернополян та гостей міста в новорічні свята, був тут впродовж всього року. Сьогодні через технічні труднощі арки знову переробляють.