На війні загинув Анатолій Сімчук з Тернопільщини

30 серпня на території Суджанського району, Курської області російської федерації, під час виконання обовʼязків військової служби, загинув житель с. Старий Почаїв, Почаївської громади, командир 1 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 9 десантно-штурмової роти 3 десантно-штурмового батальйону військової частини А **** старший солдат СІМЧУК Анатолій Олександрович, 1995 р.н. Повідомляє Почаївська міська рада.

Вічна памʼять та вічна слава Герою!



Щирі співчуття рідним та близьким.