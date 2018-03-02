Тернопільські поліцейські охорони заробили “бали” у Сумах

28 лютого на лижній базі “Динамо” у Сумах відбулися змагання з лижного кросу, проведені Департаментом поліції охорони вперше. У заході взяли участь 75 поліцейських охорони з усіх куточків України. Управління поліції охорони в Тернопільській області отримали два других та одне перше місця.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ:

Командна першість: 1 місце – Управління поліції охорони в Рівненській області

2 місце – Управління поліції охорони в Тернопільській області

3 місце – Управління поліції охорони в Львівській області У особистій першості: Вікова категорія до 25 років

1 місце – Сергій Дубінчук, УПО в Рівненській області

2 місце – Павло Гудзь, УПО в Тернопільській області

3 місце – Роман Ковтун, УПО в Львівській області Вікова категорія 25 – 35 років 1 місце – Руслан Даньків, УПО в Тернопільській області

2 місце – Роман Лисенко, УПО в Київській області

3 місце – Олександр Журун, УПО в Рівненській області