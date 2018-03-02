Новини Тернополя 

Тернопільські поліцейські охорони заробили “бали” у Сумах

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28 лютого на лижній базі “Динамо” у Сумах відбулися змагання з лижного кросу, проведені Департаментом поліції охорони вперше. У заході взяли участь 75 поліцейських охорони з усіх куточків України. Управління поліції охорони в Тернопільській області отримали два других та одне перше місця.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ:

Командна першість:

1 місце – Управління поліції охорони в Рівненській області
2 місце – Управління поліції охорони в Тернопільській області
3 місце – Управління поліції охорони в Львівській області

У особистій першості:

Вікова категорія до 25 років
1 місце – Сергій Дубінчук, УПО в Рівненській області
2 місце – Павло Гудзь, УПО в Тернопільській області
3 місце – Роман Ковтун, УПО в Львівській області

Вікова категорія 25 – 35 років

1 місце – Руслан Даньків, УПО в Тернопільській області
2 місце – Роман Лисенко, УПО в Київській області
3 місце – Олександр Журун, УПО в Рівненській області

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