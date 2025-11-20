Справжнє диво у Тернополі: Рятувальники витягли живого чоловіка з-під завалів

Напередодні ввечері, під час розбору завалів у одній з 9-поверхівок Тернополя, рятувальники стали свідками справжнього дива. Під час чергової “хвилини тиші” вони почули крики про допомогу і знайшли чоловіка, затиснутого між бетонними конструкціями між п’ятим і шостим поверхами.

Незважаючи на важкі руйнування, рятувальники змогли встановити контакт з 20-річним Богданом, і почали негайну розкопку завалів. Усе це відбувалося в умовах серйозної небезпеки, адже підривний механізм від уламків був ще активний. Але завдяки професіоналізму і рішучості команди, Богдану вдалося дістатися до безпечного місця.

Як розповідає рятувальник ГМЦШР ДСНС України Денис Карпенко, рятувальна операція тривала кілька годин і завершилась успіхом: чоловік отримав другий шанс на життя.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, ризикуючи своїм життям заради порятунку інших.

Відео можна переглянути ТУТ