«Слуга народу» Федієнко перед жахливим обстрілом «злив» у мережу відео з Тернополя

Нардеп “Слуги народу” Олександр Федієнко у мережі оприлюднив відео із виставки засобів РЕБ у Тернополі та назвав завод, який їх виготовляє. Після цього російські війська вдарили по місту ракетами.

Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова.

“Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль, подивіться на це відео, яке я оприлюднила у себе в ТГ-каналі. Народний депутат Олександр Федієнко, який ще є членом комітету з Нацбезпеки, опублікував у себе на ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. Назвав місце, місто і завод, де це роблять. Відео звісно він видалив. Але ключові шматки я встигла зафіксувати. Моралі не буде. Її тут просто нема. Є чергова історія про довбограїв. А потім в цьому місті гине 26 людей з дітьми і ще для 22 доля невідома. Це про Тернопіль. СБУ, ви де? “, — зазначила вона.

Начальник Тернопільської військової адміністрації Вʼячеслав Негода повідомив, що відео, яке ворог міг використати для підготовки удару по Тернополю передано СБУ.

Всі, хто його розповсюджує – також вчиняють безвідповідально!

Нагадаємо, 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей. Про долю ще 22 осіб наразі невідомо.