На Тернопільщині прокурори вимагають повернути громаді ставок площею понад 2 га

Прокурори Чортківської окружної прокуратури звернулись до суду в інтересах держави з позовом до орендодавців про визнання недійсним договору суборенди земельної ділянки водного фонду площею понад 2 га в Мельнице-Подільській громаді. Також вони вимагають скасувати державну реєстрацію речового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Укладений договір порушує встановлену заборону на передачу у суборенду земельної ділянки водного фонду, за виключенням спеціального водокористування.

Земельна ділянка зі ставком вартістю 39 млн грн. була незаконно зареєстрована за суборендатором через протиправні дії державних реєстраторів.

Обвинувальний акт щодо них прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду.

Борщівський районний суд відкрив провадження у справі про визнання недійсним договору суборенди.