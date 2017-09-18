Новини Тернополя Тернопіль: відгуки Де в Тернополі знайти красиву стару плитку? 09:00 | 18 вересня, 201715:34 | 17 вересня, 2017 Irena 8 Views Прокоментуй! Продовжуючи тему добірок 10 красивостей, що під носом у кожного тернополянина, розповім про кахлю. Валова, 3. Зрозуміло, що чим більше на вулиці старих будинків, тим більша ймовірність побачити там достойну плитку. Але тут покажу розтрощену й розбиту на частинки, та зауважте – вона тримається дуже міцно. І щось особливе є в тому понищеному стані, в тому, що вона змінена за роки, в тому, що вік вплинув на неї так само, як роки впливають на шкіру… Головацького, 2. Ця кахля мені до душі своїм акуратним і ненав’язливим візерунком. Доли, 4. І цей будинок, і ця плитка, здається, дихають давниною та осідлістю. Ця кахля нагадує мені старовинний килим – теплі глибокі кольори, приємно шерха фактура… Кульчицької, 3. Будинок, на який боляче й приємно дивитися. Красиво декорований, нещадно забитий вивісками та доповнений різними сучасними будматеріалами. Так само всередині переповнюють двозначні відчуття. Але я ж про кахлю. Тут вона ще збереглася. Кульчицької, 4. Сюди зайдіть, щоби глянути на меандри, що неспішно хлюпотять у своїй нескінченності. Опільського, 4. Люблю цю кахлю за яскраві кольори. До речі, зверніть увагу на пруг орнаменту, як на мене, він дуже ефектний. Острозького, 25. У місці, де сходи роблять поворот, очевидно, колись бракувало кількох кахель. Знайшлися відмінні від рідних. І ця точка стала особливою. Руська, 31. Це прикметний візерунок. Подібних у місті поки не помічала. Руська, 45. Цю кахлю відношу до умовної групи сіро-зелені-абстрактні. Простий незрозумілий малюнок випадає із когорти флористичних патернів, котрих у тернопільських під’їздах засіяно рясно. Франка, 11. Як то фото кахлі без ніг? Ними і завершу. А принагідно зазначу, що то дуже неповний перелік. Адже давню плитку варто розглядати дуже прискіпливо, перебираючи маленькі деталі, помічаючи тріщинки й потертості, торкаючись розламів. Вона того варта. Анна Золотнюк. Поділіться: