Ексклюзив: сьогодні у Тернополі закладуть капсулу під новий пам’ятник



У Тернополі з’явиться пам’ятник фанатам AC\DC, його збираються встановити поблизу Тернопільського міського стадіону. Капсулу, яка символізує початок робіт, закладатимуть сьогодні о 12.00 — у завершальний день міжнарної зустрічі прихильників легендарного гурту, яка відбувається у Тернополі вже вдруге.

Про це “Погляду” повідомив один із засновників фан-клубу AC/DC в Україні, організатор “Ternopil or Bust-2018” Андрій Стеліга. Над цією ідеєю він працював ще з грудня минулого року. Вчора нарешті отримав документ від Тернопільської міської ради, що матеріали щодо пам’ятника будуть представлені на розгляд найближчої архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування, архітектури та кадастру.

«Тернопільська міська рада підтримує наміри вашої громадської організації з активізації культурно-мистецького життя міста та організацію креативних, оригінальних подій», – йдеться у листі від виконавчого комітету.

Аналогів йому ще не було ніде. Виготовлення пам’ятника відбудеться за рахунок пожертв фанатів AC/DC з усього світу. Їхні імена та країни будуть викарбувані на цьому меморіалі.

— Фан-рух AC/DC – один із наймасштабніших у світі. Мільйони прихильників, для яких цей гурт став немов другим життям, ставлять собі за мету побувати у місцях, де встановлені пам’ятники першому солісту AC/DC (два таких розташовані в Шотландії та Австралії), — зазначив Андрій Стеліга. — У містах Іспанії та Австралії на честь групи назвали вулиці. Однак у всьому світі немає жодного пам’ятного знака пересічному фанату AC/DC, яких є мільйони. Наш фан-клуб пропонує створити такий пам’ятник у Тернополі. Відтак на карті світу може з’явитися перший пункт, куди будуть приїжджати прихильники AC/DC з усього світу.