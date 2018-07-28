У Чорткові відбулася презентація проекту «Міжнародна освітня соціальна програма IESP Україна-США»

Основною метою проекту є створення для дітей належних умов щодо покращення знань з англійської мови, а також розвиток міжнародного партнерства між Україною та США. Про це зазначає голова фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у Чортківській міській раді Олександр Хотюк, який є одним з ініціаторів «Міжнародної освітньої соціальної програми IESP Україна-США».

– Ідея проекту, презентація якого відбулася у Чортківській районній державній адміністрації, полягає в тому, щоб надати допомогу для досягнення максимальних успіхів в навчанні дітям, які з малозабезпечених, багатодітних сімей, вихованцям інтернатів, сиротинців, дітям ветеранів та учасників АТО. Важливо, що головний акцент робиться щодо дітей, які проживають в районах, селах, – каже Олександр Хотюк. – Основними напрямками реалізації проекту є покращення рівня знань з англійської мови серед дітей на початковому рівні; у школі, йдеться про якісну підготовку до ЗНО. Передбачається також професійна підготовка та сертифікація студентів. Позитивним фактором в напрямку підвищення рівня володіння англійською мовою є функціонування в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ Центру вивчення іноземних мов, де студенти, освоюючи основну професію, вивчають мови, що без сумніву сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності як фахівців, надає можливість отримати омріяну роботу та сприяє розвитку вітчизняної вищої наукової школи відповідно до міжнародних вимог.

«Міжнародна освітня соціальна програма IESP Україна-США» передбачає участь учнів та викладачів у програмах-обмінах. Ініціатори проекту мають на меті спільно з міжнародними організаціями та освітніми інституціями створити сучасні культурні центри, бібліотеки, літературні простори, coworkingцентри, де молодь зможе здобувати знання з використанням відповідного обладнання, літератури, посібників, електронних та технічних засобів.