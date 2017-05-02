Христина Соловій розповіла у Тернополі, які чоловіки їй імпонують
З альбомом “Жива вода” у Тернопіль приїжджала Христина Соловій. Її ще ніжно називають “Принцеса лемків”. Перед концертом співачка зустрілася з місцевими журналістами і ось що розповіла.
Соловій і Тернопільщина
“З Тернопільщини походить мій батько, бувала тут частенько, – розповіла Христина. – Моїх предків виселили під час операції “Вісла” саме на Тернопільщину – в село Озерна. В нашій сім`ї про це мало говорили, поки я сама не заглибилася у вивчення історії лемків. Все почалося з пісень”.
Про сценічне вбрання
“Я не той артист, хто дивує вбранням. Увесь акцент зосереджую на музиці. Оскільки зараз перебуваю в концептуально об’єднаному турі, то всі мої сценічні образи доволі схожі. В чому виступатиму в Тернополі, ще не вирішила. Ми розробили колекцію мерчу з елементами лемківської вишивки, які можна придбати на концертних майданчиках”.
Улюблений тип чоловіків
“Він має бути старшим за мене, набагато мудрішим і дуже сильним. Якого мені б захотілося слухати, довіряти йому. Зовнішність не на першому місці, але хотілося б, що б він був високим, бо я маленька”.
Стосунки з Святославом Вакарчуком
Святослав Вакарчук – мій дружній наставник. Ми не часто бачимося, але коли справа стосується пісень чи аранжування, завжди робимо це разом. Нові пісні записую на диктофон і відсилаю йому, але після того, як їх почує мій старший брат. Святослав і брат – два основні музичні критики для мене.
Улюблені письменники: Юрій Андрухович, Віктор Домонтович.
Ветерани плей-листа: Sting, The Cure, Tori Amos, Океан Ельзи, Esthetic Education, Крихітка, Vivienne Mort. “А ще дуже ціную тишу”, – підкреслила Христина.
Свого часу написала дипломну роботу на тему “Психотип німфетки у творах Набокова і Віктора Петрова”.
Восени очікується новий альбом Христини Соловій.
Після концерту в Тернополі команда Христини Соловій вирушила в Ужгород.
Ірина Юрко.
Фото автора.