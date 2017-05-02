Керівник нацполіції Тернопілля став на захист рейдерів з «Мрії», які жорстко побили бійця АТО?

Начальник Головного управління національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол публічно став на сторону юридичної та охоронної структури «Легіон» з Харкова, бойовики якої жорстко побили бійця АТО.

Такі висновки можна зробити з не то брифінгу, не то круглого столу, який відбувся в обласній поліції.

Нагадаємо, що 22 квітня, у Тернополі приблизно о 21:30 в готельному комплексі «Глобус» майже десяток невідомих осіб спортивної тілобудови жорстоко побили добровольця та колишнього біатлоніста Олександра Починка.

Насамперед, ватро зауважити, що пан Богомол уже на початку брифінгу, який відбувся минулої п’ятниці, 28 квітня, назвав ситуацію у готелі «Глобус» цитуємо: «…сутичкою між мешканцями нашої області, скажімо так, та представниками охоронної структури «Легіон», у результаті якої були нанесені тілесні ушкодження двом жителям Тернополя.»

Одразу проінформуємо, що побитий боєць Олександр Починок втратив чотири зуби, отримав кілька переломів тазових кісток, зміщення хребта, важкі черепно-мозкові травми. Такий результат Олександр Богомол назвав «сутичкою». Весь перебіг подій поліціянт назвав «неоднозначними» і досить таки однозначно натякнув, що більш ніж вірогідно, що жорстоке побоїще може бути виправдане. Адже на відеозаписах з «Глобусу» правоохоронці помітили провокативні дії зі сторони Починка та той факт, що екс-біатлоніст мав при собі травматичну зброю. «Ми зараз вивчаємо чи це були хуліганські дії, чи це були дії зворотні на дії людей, які отримали тілесні ушкодження. Проведемо розслідування якомога швидше. Ніхто не буде стояти осторонь, не зважаючи на свої заслуги перед Батьківщиною і людьми.»

Тобто таким чином, Богомол дав зрозуміти, що зараз всі «стрілки» звинувачення моужть бути обернуті у сторону Олександра Починка, а не харківських рейдерів найнятих агрохолдингом «Мрія».

Більше того, в актовий зал обласної поліції Олександр Богомол запросив трьох представників «Легіону». У підсумку, в одному з них побитий боєць впізнав нападника. Рідний брат Олександра Починка – Віктор ще до початку засідання нагадав високопоставленому правоохоронцю про те, що він та голова Тернопільської ОДА Степан Барна пообіцяли вигнати харківський «Легіон» з території нашої області. Та чомусь цього не сталося, ба більше, вони прийшли у приміщення поліції. На що пан Богомол по суті не відповів нічого, лише просив не перебивати його.

Акцію протесту громадських активістів та колишніх бійців АТО проти присутності рейдерів на території області, яка відбулася під стінами ОДА на наступний день після побиття, Олександр Богомол назвав організовану «провокаторами». А подальше переслідування автомобілів харківських бойовиків до території Львівщини – діями конкурентів «Мрії». Надалі сама демагогія поліцейського розвивалася чомусь не навколо звірських дій охоронної фірми, а навколо конкуренції в агросфері.

Апогеєм цієї події було запрошення Олександром Богомолом представника фірми «Легіон» Гліба Гаврилова. Правоохоронець одразу поступився своїм місцем харківському гостю і відсів убік. Гліб Гаврилов ані на мить не знітився і вже майже до закінчення круглого столу говорив з позиції керуючого. Громадський активіст Катерина Бойко лиш з цього приводу зауважила, що за її інформацією «Легіон» має близькі стосунки з сином Міністра УМВС України Арсена Авакова. Пан Гаврилов не заперечив факту особистого знайомства з Олександром Аваковим, оскільки вони майже ровесники і родом з Харкова.

Тернополяни