Танцюй, танцюй, танцюй: у тернопільському клубі «Альянс» відкрито набір

У танцювальному клубі «Альянс» м. Тернопіль відкрито новий набір. Зокрема 3 вересня у будинку культури «Залізничник» (проспект С. Бандери, 11) та 5 вересня у ПК «Березіль» відбудуться показові концерти й організаційні збори клубу.

– Минулого року в «Альянсі» почали навчати танцю діток від трьох років, – розповіла керівник клубу Ольга Полигач. – Новведення себе виправдало, дітки і батьки задоволені результатом.

Тут навчають бальних і сучасних танців, фітнес-аеробіки, танців для дорослих (хобі-клас).

Як часто: двічі на тиждень.

Тривалість заняття: 2 год – для дорослих, для дітей – година.

Вартість: у перший рік навчання 300 грн. за місяць.

Контактні телефони: (067) 13-19-770, (050) 537-28-38.

Більше про “Альянс” можете дізнатися з розгорнутого інтерв’ю Ольги Полигач для “Погляду”.