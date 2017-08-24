Роман Заставний із татом побували на урочистостях Великогаївської об`єднаної громади

Із козацькими забавами, молебнем, великим концертом за участю місцевих митців, виставкою виробів народних умільців, неповторними фото-зонами і смаколиками відзначила День Незалежності у с. Товстолуг Великогаївська об`єднана громада.

Глядачів на товстолузький стадіон, де й відбувалося дійство, зійшлося-з`їхалося чимало, адже нині Великі Гаї є центром громади з 14 довколишніх сіл. На запрошення керівництва громади з татом Йосипом Івановичем у Товстолуг приїхав народний депутат України Роман Заставний. Роман Йосипович живе в Великогаївській громаді впродовж 15 років, свого часу 6 років очолював тутешнє підприємство “Птахофабрика Тернопільська”.

– Нині приємно вразили велелюдність заходу, піднесений настрій громади, – поділився враженнями Роман Заставний. – Життя українців змінюється на краще – публіка урочистостей у Товстолузі цьому яскраве підтвердження. Величезна парковка з машин обабіч фестифального містечка, вишукано вдягнені люди, представлена кухня і напої, креативні вироби народних умільців, – все це свідчить про достаток незалежних українців.