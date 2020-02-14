Студенти перевіряли обізнаність тернополян щодо коронавірусу

«Коронавірус. Чи існує загроза серед українців?» під такою назвою студенти Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського провели опитування жителів Тернополя. До цього їх спонукала актуальна ситуація у світі щодо поширення цього захворювання.

Загалом майбутні медики опитали чотири групи населення міста Тернополя: молодь без медичної освіти, студентів ТНМУ, людей середнього та старшого віку. Метою опитування було оцінити 2 аспекти, а саме обізнаність, поінформованість та відчуття загрози і паніки серед людей. Студенти склали опитувальник та оцінили результати 60 респондентів.

Серед молоді ТНМУ усі опитувані знали про коронавірус і дані брали з надійних джерел інформації. Натомість молодь без медичної освіти не була обізнана у цьому питанні, проте мали острах щодо зараження. Люди середнього і старшого віку отримали інформацію з новин на телебаченні та радіо, а також з розмов з іншими. Люди старшого віку не відчувають паніки, але цей показник дещо вищий у представників середнього віку. Потрібно зауважити, що вказані вище групи знають базові речі про коронавірус, але багато їхніх тверджень є хибними та помилковими. Після опитування студенти спілкувалися з людьми і розвіювали міфи щодо цього захворювання, проводили профілактичні бесіди.

Результати проекту показують, що не усі люди знають про коронавірус, проте є частина населення, яка провокує паніку серед інших і відчуває пряму загрозу зараження.

Усі учасники експерименту отримали брошури з усією необхідною інформацією, яку потрібно знати, аби бути обізнаним, берегти здоров’я і уникати панічних троїв.

Організаторами опитування стали студенти ТНМУ Анастасія Бойко і Юлія Валігура.